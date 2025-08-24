Ivana rozeslala děsivý mail rodině a utopila dcerky (†2 a †5) ve vaně: Zabít chtěla i sebe
Na povrch vyplouvají další otřesné detaily brutální vraždy dvou malých holčiček v bratislavském Ružinově. Máma Ivana (33), kterou již policisté obvinili z vraždy a obecného ohrožení, nepochopitelný čin dlouho plánovala. Příbuzným rozeslala děsivý mail. Poté chtěla sama skoncovat se životem, což nedokázala.
Ivana popsala, co se chystá udělat, a mail rozeslala příbuzným i manželovi Michalovi. Svůj čin, vraždu holčiček a svoji následnou sebevraždu, se prý pokoušela vysvětlit, loučila se. Pak měla hlavičky malé Bely a Melánie držet ve vaně pod vodou, dokud dcerky neutopila.
Spáchat sebevraždu ale nedokázala. Podle serveru Plus JEDEN DEŇ se neúspěšně pokusila podřezat si žíly. Pak chtěla vyskočit z okna, ale k tomu nenašla odvahu. Nakonec podpálila byt a odešla do baru pod bytovkou. Tam požádala, aby zavolali sanitku.
Zatím už se k domu sjížděli hasiči se záchranáři. Zalarmovali je sousedé a Michal, který se vrátil z práce. Ve vaně našel mrtvé dcerky. Místní otřeseně popisovali, jak s holčičkami v náručí běželi hasiči k sanitkám. „Dělali, co se dalo, ale marně,“ vzpomínal soused.
Další popsali, že před činem slyšeli z bytu křik. Kvůli sluchovému handicapu rodiny tomu ale nevěnovali příliš pozornost. Ivana i Michal skončili v nemocnici. Žena na psychiatrii, táta holčiček utrpěl velký šok.
Za otřesným činem měly být neshody mezi manželi, Ivana prý už neviděla jiné východisko. Vzpamatovat se nemohou ani otřesení příbuzní. Děvčátka měla nastoupit do speciální školy a školky pro neslyšící, tam již ale nikdy nepřijdou. Bratr Ivany popsal, že se sestrou se roky nestýkal, bylo to prý její rozhodnutí. Ženu poslal soud do vazby, vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu je zatím ve vězeňské nemocnici.
Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky na bezplatné Lince první psychické pomoci: 116 123. Pro děti a mladistvé funguje na čísle 116 111 Linka bezpečí. Služby jsou poskytovány nonstop.
Lidská zrůda.....tohle snad nemůže být žena a matka!!🙈