Děsivá vražda v Lubeníku: Žena před zraky dětí ubodala partnera?!

Ke krvavému útoku mělo dojít ve slovenské obci Lubeník krátce po poledni. Pár spolu žil v bytě nacházejícím se v prostorách bývalé ubytovny, kde údajně bydlí sociálně slabší rodiny. Muže nalezl v tratolišti krve jeden ze sousedů, který se pokusil jeho život zachránit. „Když jsem k němu přišel, už nereagoval. Snažil jsem se mu poskytnout první pomoc, ale bylo to marné,“ řekl pro TV Joj.

Z brutálního mordu je podezřelá mužova družka. Pár spolu žil 11 let a vychovával společně tři děti. Svého partnera měla žena zřejmě ubodat kuchyňským nožem. Podle její matky však svého partnera poslední dobou bála. „Ona byla týraná. On když se opil, tak se neustále nějak prali. On jí mlátil a ona už se ho bála,“ řekla matka podezřelé.

Je podle ní také možné, že její dcera chtěla partnera pouze vyděsit, ale celé se to zvrtlo. Na místě byly v době činu i dvě děti ve věku 5 a 10 let. Dívenka prý babičce řekla, že muž ten den pil již od rána a na svou partnerku prý žárlil a chtěl jí ublížit.

Vyšetřování případu potvrdila už i krajská policie. „Krajský vyšetřovatel začal spolu se šetřením případu trestní stíhání ve věci zvlášť závažného zločinu vraždy,“ potvrdili Banskobytřičtí krajští policisté. Ženu na místě zadrželi a převezli do vazební cely.