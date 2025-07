Lukáš měl při sexu uškrtit Klaudii: Mám pro něj jednu otázku, řekla maminka

Klaudia se s Lukášem seznámila na internetu. Původně mělo jít o pouhý sex za peníze, při třetím setkání se ale v muži probudila touha po násilí. Během milování začal Klaudii škrtit! Podle soudní zprávy obviněný svou oběť rdousil až do chvíle, než se přestala hýbat. S tělem nebohé ženy naložil beze špetky soucitu.

Pro deník Nový Čas poprvé promluvila i maminka oběti. Některé souvislosti popřela! Podle ní k žádným předešlým setkáním nedošlo. „Mám její telefon, všechno jsem četla. (...) Podle těch zpráv nevěřím, že se někdy předtím setkali. Byli sice dohodnuti, ale jí do toho vždy něco přišlo,“ uvedla maminka.

Že je něco v nepořádku, začala tušit, když Klaudia nezvedala telefon. „Děti se každý den ptají, kde je maminka. Je to velmi náročné,“ pokračovala. K hrobu své dcery přitom podle jejích slov chodí každý den. „Mám pro něj jednu otázku... Proč jsi to udělal? Budu se ho na to ptát u soudu,“ zakončila maminka.

Obviněný je v tuto chvíli stále ve vazbě. K činu se měl podle slovenských médií přiznat.