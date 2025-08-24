Ivana utopila své dcerky (†5 a †2): Prarodiče je poprvé uvidí na pohřbu!?
Smutnou dohru má smrt dvou holčiček z Bratislavy, které ve vaně v bytě utopila vlastní matka Ivana. Prarodiče se o smrti děvčat dozvěděli v novinách! Matka byla od svých rodičů zcela odstřižená, prarodiče tak holčičky poprvé uvidí až na pohřbu.
Je tomu už několik dní od tragické smrti dvou holčiček z Bratislavy. Neslyšící matka měla své dcery nejdříve utopit ve vaně a následně založit požár v bytě. Policii se podle vyšetřovatelů přiznala. Případ má tragickou dohru.
Matka Ivana byla od svých rodičů zcela odstřižená, prarodiče tak vnučky nikdy neviděli. O smrti se dozvěděli v novinách! Spatřit je tak budou poprvé moci až na pohřbu, řekl blízký zdroj redakci Nový Čas.
Podle dostupných informací matka čin dlouhodobě plánovala. Příbuzným rozeslala děsivý mail. Poté chtěla sama skoncovat se životem, což nedokázala.
Za otřesným činem měly být neshody mezi manželi, Ivana prý už neviděla jiné východisko. Vzpamatovat se nemohou ani otřesení příbuzní. Děvčátka měla nastoupit do speciální školy a školky pro neslyšící, tam již ale nikdy nepřijdou. Bratr Ivany popsal, že se sestrou se roky nestýkal, bylo to prý její rozhodnutí. Ženu poslal soud do vazby, vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu je zatím ve vězeňské nemocnici.
Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky na bezplatné Lince první psychické pomoci: 116 123. Pro děti a mladistvé funguje na čísle 116 111 Linka bezpečí. Služby jsou poskytovány nonstop.
