Mokré plavky, blížící se podvečer, oblečení bůh ví kde. Rozrušená plavkyně pobíhala po břehu a nedokázala určit, kde se do vody ponořila. „Strážníci ženu uklidnili a probrali s ní strategii pátrání,“ řekl mluvčí městské policie Václav Kadraba.
Nakonec vsadili na znalost prostředí a obhlídku vytipovaných pláží. A slavili úspěch. „Strážník naložil odložené svršky do kufru služebního motocyklu a přivezl je jejich majitelce,“ dodal mluvčí.
Galantnost prokázali i zaměstnanci dopravního podniku, seniorce totiž nabídli u přístavního mola kabinku k převlečení do suchého. Celá patálie skončila úsměvy a ženiným poděkováním „zachráncům“.
Křest opravené lodi Morava na brněnské přehradě TV Blesk Zdeněk Matyáš
