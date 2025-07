Muž byl podle policie pravděpodobně pod vlivem alkoholu a bez dostatečných plaveckých schopností. Do noční pátrací akce se zapojili policisté, strážníci i potápěči se sonarem, kteří prohledávali nejen hladinu, ale i dno přehrady.

„Bohužel, až v neděli po poledni bylo pátrání ukončeno smutným nálezem – potápěči vytáhli ze dna tělo pohřešovaného muže," uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

Aby se podobné tragédie neopakovaly, je podle něj důležité dodržovat základní pravidla bezpečného koupání. Člověk by nikdy neměl vstupovat do vody pod vlivem alkoholu nebo drog.

Co radí policie?

„Plavat by měl pouze tam, kde je to povoleno a kde zná podmínky dna a proudění. Neměl by také přeceňovat své plavecké schopnosti. Neměl by plavat sám a vždy by měl mít u sebe někoho, kdo může v případě nouze přivolat pomoc. Děti pak musí být pod neustálým dohledem dospělých,“ shrnul zásady bezpečného plavání mluvčí.

