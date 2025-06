Pozorná ostraha v přístavišti u kamer a pohotoví strážníci zabránili ve čtvrtek v noci na brněnské přehradě lidské tragédii. Mladá žena (31) přelezla zábradlí a chystala se skočit do chladné vody.

Zlá předtucha, že by noční příchozí mohla pomýšlet na sebevraždu, přiměla pracovnici přivolat hlídku městské policie. Strážníky pak nasměrovala k molu, u kterého ženu viděla naposledy. Ti našli na místě jen kabelku a boty...

Přelezli proto zábranu a spatřili nešťastnici už částečně ponořenou ve vodě. „Nohy měla opřené o železný řetěz ukotvený u mola. Přidržovala se jej jednou rukou a hlavu zakláněla pod hladinu,“ řekla mluvčí městské policie Markéta Skřivánková.

Hlídka na nic nečekala, nešťastnici vytáhla z vody a zabalila do deky a izotermické fólie. „Žena přiznala, že skokem do vody chtěla ukončit své trápení,“ dodala mluvčí. Vzhledem k jejímu psychickému rozpoložení hlídka přivolala zdravotníky, kteří ženu po prvotním ošetření převezli do psychiatrické nemocnice. Strážníci pak případ předali státním policistům.

Video Video se připravuje ... Strážníci vytáhli z přehrady ženu, chtěla se utopit

Linka bezpečí

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111. Služba je poskytována nonstop a zdarma.