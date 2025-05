Děti Země žalobu proti územnímu rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj podaly koncem ledna. Ministerstvo se prý nevypořádalo s jejich námitkami. Soudce v úterý rozhodoval v neveřejném jednání a bez účasti obou zainteresovaných stran.

„Správní soudnictví takový postup umožňuje, pokud obě strany souhlasí. Je postaveno na písemné formě. Jde vlastně o přezkum už dříve vydaných správních rozhodnutí,“ řekl mluvčí ostravského soudu Igor Krajdl. Dodal, že soud pak ani nemusí rozhodnutí vyhlašovat. „Vyhlásí se tím, že se zveřejní na úřední desce soudu,“ uvedl.

Sto let starý úmysl

I když první projekty jsou staré více než 100 let, intenzivně se o přehradě hovoří od ničivých povodní v roce 1997. O stavbě stát rozhodl v roce 2008, dosud ale nezačala. Podle posledních odhadů by se mělo začít stavět v roce 2027. Stavební práce by měly trvat pět let a stát asi devět miliard korun. Video Video se připravuje ... Přehrada Nové Heřminovny má povolení, stavět se začne v roce 2027. ŘSD

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) už dřív odklady označil za chybu státu. Řekl, že úřady mohly rychleji rozhodovat. Stát podle něj selhal i v tom, že vytvořil prostředí, ve kterém se aktivisté a případně i předchozí představitelé obce Nové Heřminovy mohli odvolávat a stavbu oddalovat. „Stavební povolení bude příští rok,“ uvedl ministr.

Místní změnili názor

Přehrada má před povodněmi výrazně ochránit Krnov, Opavu a další obce na řece Opavě, které postihly záplavy naposledy loni v září.