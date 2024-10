„Zavinili jste si to, vám nikdo pomáhat nebude,“ vzkazovali obyvatelům Nových Heřminov na Bruntálsku po povodních lidé. „Víme, že nás teď nenávidí,“ řekl František Spáčil (68), který byl dříve proti přehradě, ale teď by si naopak přál její velkou variantu.

V domě, kde bydlí s manželkou Marií (68), vystoupala voda do výšky 2,5 metru. Stal se z něj prakticky holobyt a pozemek kolem vypadá jako vypuštěný blátivý rybník. „V roce 2008 vláda schválila odsazené hráze, dávno měly být hotové, škody by byly možná třetinové,“ zlobil se muž.

Podle něj by přehrada, kdy se vybrala její menší varianta, způsobila ještě větší katastrofu. „Letošní vodu by navržená hráz neudržela. Byl jsem proti, protože postoj politiků se rozcházel s názory odborníků. Pokud nyní opráší stavbu velké přehrady, zatleskám jim,“ dodal pan František.

Ať už jednají rychle!

To by však znamenalo vystěhovat nejen Nové Heřminovy, ale i část okolních obcí, což může být problém. „Měli by jednat rychle. Je nelogické, aby si lidé zase za statisíce opravili domovy, a oni jim pak řekli, že musí pryč,“ přemítal muž.

„Kdyby stát peníze, co rozdává na opravy škod, investoval do přestěhování obyvatel z rizikových míst včetně plochy pro přehradu a nabídl jim za to adekvátní bydlení, ještě by ušetřil,“ doplnil Spáčil.

Udělat tlustou čáru

Manželé Jaroslava (70) a Svatopluk (78) Mojžíšovi z Nových Heřminov protestují proti tomu, aby se všichni místní házeli do jednoho pytle. „Vždycky jsme byli pro přehradu. Bohužel, dvě třetiny lidí ovlivnili ekologové, ale nejvíc bývalý starosta, který chodil dům od domu a přesvědčoval obyvatele proti ní,“ řekli.

„Navíc bojkotoval veškerá jednání s povodím. Nyní je za tím vším třeba udělat tlustou čáru, aby se člověk nebál říct, že je z Nových Heřminov. Také jsme pro velkou variantu přehrady,“ podotkli.

Paradox kolem hrází

V roce 2008 vláda odsouhlasila stavbu odsazených hrází, nezávisle na přehradě, které by ochránily při povodni hlavně Krnov, Zátor a Brantice. Hotové měly být za osm let, ale nejsou. Podle nynějšího vyjádření mluvčí Povodí Odry Šárky Vlčkové by naopak hráze situaci při povodních ještě zhoršily.

Nestála by, i kdybychom neexistovali

Na ekology svádí vinu za neexistenci přehrady, která měla být hotová před čtyřmi roky, hlavně ministerstvo zemědělství. „Je to lež. ŘSD teď přiznalo, že nemá vykoupeno ještě 20 pozemků na přeložku silnice v Heřminovech. Bez ní nelze stavbu zahájit. Takže přehrada by letos nestála, i kdybychom neexistovali,“ řekl Ivo Dokoupil z Hnutí Duha.

Obstrukce za obstrukcí

„Po celá léta přípravy nádrže využívali a zneužívali ekologové různé obstrukce prostřednictvím bývalých vedení obce. Jen jeden z příkladů. Podali odvolání vůči povolení zvláštního užívání obecní silnice v Nových Heřminovech pro účely stavby přehrady,“ opáčil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý s tím, že přeložku podstatnou měrou zbrzdily právě odpůrci přehrady.

