Riskantní jízda, kličkování, podjíždění, držení telefonu v ruce během rychlé jízdy anebo driftování na Staroměstském náměstí. Na těchto pěti případech Blesk.cz v minulosti ukázal, čeho je zlatá mládež v Praze schopná.

Jenže to není zdaleka konec! Na sociálních sítích se objevují další a další videa, na kterých je vidět něco, s čím se nechcete na silnici potkat. Mladík, na Instagramu vystupující pod přezdívkou Vinokral, na svůj profil nasdílel šokující videa.

Mladík si před dvěma lety na hlavu nasadil kameru, sedl do auta, a s kamarádem v autě před ním se vydal na takové malé ilegální závody Tour de Praha. Jenže si vybrali dobu dopravní špičky, kdy jsou silnice přeplněné.

Na videu je vidět, jak kličkují mezi auty, podjíždí je na dálnici a všelijak se mezi nimi motají. Nechybí ani rychlost převyšující 200 km/h.

„To nemůže být normální člověk!“

Na videa se podíval i dopravní expert z Platformy VIZE 0 Roman Budský, který pro Blesk už několik podobných případů okomentoval. Podle jeho slov by za podobné manévry dostali řidiči třeba v Německu pořádný trest. Tam je toto totiž bráno jako ilegální závody. „Pokud by tohle předvedl v Německu, mohl by jít až na dva roky do vězení,“ řekl expert pro Blesk.cz. Pokud by došlo k nehodě, při které by nedej bože někdo zemřel, sazba je až desetiletá.

Video Zlatá mládež kličkuje ve vysoké rychlosti mezi auty. - Instagram

„Myslím si, že něco podobného by bylo na místě i u nás. Pokud se ale jedná o aktuální možnosti, byl bych určitě pro to, aby řidiče identifikovali a nechali posoudit jejich zdravotní a duševní způsobilost k řízení motorových vozidel. Protože to, co předváděli, nemůže udělat normální člověk. Ti vědomě ohrozili desítky řidičů,“ rozohnil se Budský.

Dopravní expert si navíc myslí, že by se mohlo hovořit i o obecném ohrožení. „Řada z těch situací na videu mohla skončit nehodou,“ dodal s tím, že důležité je hlavně daného člověka posoudit. Budskému v České republice chybí institut rehabilitačních kurzů pro podobné řidiče.

„Určitý návrh tady byl, Centrum dopravního výzkumu mělo vypracovanou metodiku. Bohužel to ale ještě není součástí našeho právního řádu. Jde o to, aby tito lidé byli povinni absolvovat sérii terapeuticko-vzdělávacích sezení,“ dodal s tím, že v zahraničí je toto vcelku běžná praxe.

Potenciálně nebezpeční

„Pokud by ten člověk byl ve stavu, že by psycholog o jeho dobrém stavu pochyboval, měl by zde být institut doživotního zákazu řízení. Tito řidiči jsou totiž potenciálně nebezpeční, byl by to i celospolečenský zájem, aby nejezdili,“ doplnil Budský.

Mladé lidi k takovému jednání podle Romana Budského vede i pocit nadřazenosti a nedotknutelnosti. „Vlastně nikdy nezažili autoritu,“ uzavřel expert s tím, že pokud mladé riskující řidiče někdo za nebezpečnou jízdu nesrovná doma, může to na silnicích dopadnout tragicky.