Na začátku týdne jsme psali o partičce mladých řidičů, kteří v centru Prahy jezdí vysokou rychlostí a závodí mezi sebou. Do redakce Blesku se vzápětí dostalo několik desítek videí, na kterých je vše výše zmíněné opět vidět. Zlatá mládež závodí v centru Prahy: Jízda na červenou, 180 km/h a nebezpečné předjíždění!

Videa ale skrývají i několik nepochopitelných činů mladých jezdců. Řidič černého sportovního Audi S5 na jednom z nich přijel na Staroměstské náměstí v centru Prahy a začal na kostkách dělat smyky. Spousta jeho kamarádů ho při tom natáčela. Na videích se také často objevuje šedá Škoda Octavia RS. Na více jak 50 záznamech není ani v jednom případě dodržována předepsaná maximální rychlost.

Video Jízda na červenou, 240 km/h centrem a driftování na Staromáku! Co vše si dovolí zlatá mládež? - Instagram

Blesk.cz poskytl policii videa a ta jednání řidičů začala vyšetřovat. „V současné chvíli mohu potvrdit, že se videi stále zabýváme," uvedla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

Budský: Tohle nemá na silnici co dělat!

Oslovili jsme i dopravního experta z Platformy VIZE 0 Romana Budského, aby zhodnotil jednání řidičů na videích. „Jsou to v podstatě ilegální závody. To, co tam předváděli, je velice nebezpečné. Řada lidí si myslí, že kdo jezdí rychle, takže takzvaně umí jezdit. To je samozřejmě omyl. Že někdo jezdí nepředpisově a myslí si, že tím dává najevo svoje závodnické umění, tak je na hlubokém omylu. Umět jezdit se rovná tomu, že se s vámi lidi nebojí jezdit a že neohrožujete okolí a že umíte technicky ovládat automobil," uvedl pro Blesk Roman Budský.

Jeho slova byla i vážná. „Tohleto, co hoši předvedli, se jeví jako dost hloupé. Tady si myslím, že je důležité, aby se ti řidiči dohledali a určilo se, kdo seděl za volantem, a prokázat jim to překračování povolené rychlosti. Tam je pak jasné, že to bude na vyslovení zákazu řízení. Dobré by pak bylo, kdyby byl posouzen zdravotní stav z hlediska duševní způsobilosti k řízení motorového vozidla,“ řekl dopravní expert.