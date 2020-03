„Náctiletý Neff-Novák“ zabil kamarádku, pak plakal na facebooku a tahal policii za nos

Ve městě Spring Creek v americkém státě Nevada byla místní rodeo komunita považována za semknutou partu dobrých lidí. Nyní si jejich okolí bohužel muselo svůj pohled poupravit - alespoň co se jednoho jejího člena týče.

Gabrielle „Britney“ Ujlakyová byla nalezena mrtvá 11. března za městem nedaleko místní střední školy, před níž byla spatřena naposledy. Pátrání po pohřešované trvalo dva dny. Na stopu možného pachatele policii navedl dívčin otec James Ujlak. Pro deník Daily Beast vypověděl, že to poslední, co od dcery slyšel, bylo, že ji veze kamarád od koní Bryce Dickey.

Server The Sun referoval o tom, že ještě než policie mladíka podezřelého za vraždu dívky zadržela, stačil zanechat na svém facebookovém profilu dojemný příspěvek o tom, jak moc jim všem Gabrielle bude chybět.

„Včera jsme se dozvěděli zprávu, která nás všechny zdrtila. Kolem osmé hodiny ráno jsme se začali scházet u mě doma. Truchlili jsme a vzpomínali na naši Britney, která odešla tak strašně mladá. Plakal jsem bolestí i radostí. Přál bych si, abys viděla, kolik se nás tu sešlo, abychom vzdali hold tvé památce. Milujeme tě a nikdy na tebe nezapomeneme,“ napsal údajný pachatel na svém profilu.

Kromě toho vyšetřovatelům tvrdil, že dívku vysadil. Prý poté nastoupila do zeleného pick-upu, který řídil „tajemný muž v kovbojském klobouku.“ Policie se ale domnívá, že „tajemný muž“ není nic než mladíkův pokus o zastírací manévr.

„Nejhorší na tom je, že skutečně věřila, že je ten kluk její dobrý přítel,“ doplnil pro Daily Beast nešťastný otec.

Gabrielle její okolí znalo jako veselou dívku, která viděla na každém člověku jen to nejlepší. Byla nadšenkyní do koní a snažila se s nimi trávit co nejvíce času. „Britney byla nejšťastnější, když se mohla účastnit jakékoli kovbojské činnosti,“ stojí v jejím nekrologu.