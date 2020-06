Ze začátku to byla jen sranda, která vedla muže k založení profilu s ostrým názvem Idioti za volantem. Původně se na profilu měla objevovat videa ze všech koutů světa. Téměř všechna jsou ale z Česka. Na videích, která natáčejí samotní řidiči, se poukazuje na to, jak je tato zábava strašně nebezpečná. Čtyři mladíci z „lepších rodin“ brutálně zmrzačili kamaráda: Kazil jim kšeft s drogami

Zlatá mládež se tomu ale jen směje. „Původně to byla jen legrace, pak časem se to začalo lidem líbit a největší zlom byl asi ten, když se stala ta nehoda, jak ten kluk s BMW trefil tu rodinu, kde oba rodiče zemřeli,“ popisuje svou motivaci majitel účtu, který nechce zveřejnit své jméno.

A právě tragická nehoda u Černožic, kde zemřeli rodiče malé holčičky (4), dostala i samotného přispěvatele. „To mě dostalo hodně. Já vím, že instagramem nezměním dění na silnici, ale určitě už to pomohlo tomu, že ‚insta riders‘ tolik nesdílí svoje jízdy,“ myslí si. Viktorka (4) přežila nehodu u Černožic: Po operaci ji čeká probuzení z umělého spánku

Výhrůžky

O videa, ze kterých mnohdy zůstává rozum stát, nemá nouzi, posílají mu je i fanoušci. „Lidi toho posílají dost. Bych nikdy neřekl, že se to chytí,“ řekl s tím, že se objevují i ty negativní reakce od samotných jezdců.

Někdy to vypadá, že mu i vyhrožují. „Plno blbců mi píše, že si mě najde atd. nejvíc to bylo, když boural ten Petr N. (viník nehody u Černožic), to mi psalo fakt strašně moc lidí, ale taky strašně moc, co na něj nadávalo,“ popsal. I to je důvod k tomu, že nechce zveřejňovat svoje jméno.

Video Nebezpečné předjíždění a hazard se životy! Zlatá mládež nezná hranice. - Instagram

Cyklista (†49) zemřel po pádu z kola: Osudnou se mu patrně stala rychlá jízda

Proč nejedou na okruh?

Podle majitele instagramového účtu Idioti za volantem se chtějí hazardující jezdci jednoduše předvádět. „Kdyby každý neměl mobil s kamerou a neměli se s tím kde chlubit, tak jich je o 50 % míň,“ uvedl.

Nerozumí ale tomu, proč nejdou závodit někam jinam. „Nechápu, proč nejezdí na okruhu,“ ptá se. Většina z těchto řidičů má sportovní a velmi výkonná auta, mnohdy i za několik milionů korun.

Na jenom z videí je dokonce vidět, jak řidič sedí na sedadle spolujezdce a jede po dálnici. Za volantem nikdo neseděl! Automobil signalizoval, že za volantem nikdo není, řidič si to jen natáčel. „No tohle nechápu, jak někdo mohl vymyslet," okomentoval nepochopitelné jednání.

Zlatá mládež

Ve videích často figurují i řidiči, na které upozornil Blesk. Mladíci, jeden ve sportovní audi a druhý v octavii, kterou vyměnil za passata, mezi sebou závodili v centru Prahy. Jejich rychlost překračovala 200 kilometrů v hodině! Policii jsme předali více jak 80 videí, která začali prošetřovat. „Případem se stále zabýváme,“ řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

Video Jízda na červenou, 240 km/h centrem a driftování na Staromáku! Co vše si dovolí zlatá mládež? - Instagram