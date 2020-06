„Je po magnetické rezonanci, kde jí zjistili, že má na hrudníku zlomenou kost, která jí zřejmě tlačí na plíce, proto má s těmi plícemi takový problém,“ informoval o stavu přeživší holčičky na Facebooku známý rodiny. Ten dodal, že kromě tohoto problému má dítě ještě lehký otřes mozku, ale jinak by měla být v pořádku. Pod příspěvkem se ihned objevilo velké množství podpůrných komentářů. „Hodně sil, princezno,“ popřál například uživatel Roman.

Viktorka (4) přežila nehodu u Černožic: Po operaci ji čeká probuzení z umělého spánku

Samozřejmě se vyrojily otázky, kdo se o nebohou holčičku, která přišla při nehodě o oba rodiče, postará. Podle člověka blízkého rodině se o děvčátko bude starat babička, matka zesnulého kamioňáka Radka. „O dcerku se teď bude starat její babička a nebude to mít vůbec jednoduché,“ napsal známý na svém facebookovém profilu. Podle informací serveru expres.cz chce dítě do své péče také dědeček. Rodiče Radka spolu údajně již nežijí a oba chtějí, aby holčička žila po propuštění z nemocnice s nimi.

Rodina se se zesnulými rodiči dívenky rozloučí ve středu 10. června. Jejich smrt velmi zasáhla komunitu profesionálních řidičů, do níž Radek patřil, a proto chtějí v den pohřbu dvojici vzdát hold zatroubením.

Video Petr se řítil obcí 130 km/h, pak zabil rodiče malé holčičky (4)

Riskují dál

Ani takto tragická nehoda však evidentně jiné milovníky rychlé jízdy od riskování neodradila. Na Instagramu se objevilo video, na němž dva řidiči zřejmě závodí ve velké rychlosti a předjíždějí ostatní auta v místech, kde je to z dobrých důvodů zakázáno! Ohrožují tak nejenom sebe, ale hlavně další účastníky silničního provozu. Příspěvek byl údajně natočen v době krátce před nehodou. Jiné uživatele tato skutečnost doslova rozzuřila, a tak si milovníci hazardní jízdy své účty raději nastavili jako soukromé.

Video Šílenci v BMW se baví tím, že míjejí auta v protisměru. Kvůli takovým jsou silnice plné mrtvol

Někteří pohotoví lidé si však stihli videa uložit a neváhali je zveřejnit na sociálních sítích. Komentující byli z počínání řidičů doslova v šoku. „Borci by potřebovali dotáhnout do nemocnice, kde leží to dítě, co přežilo. Taková konfrontace s následkem jejich chování by snad mohla trochu zabrat,“ napsal pan Zdeněk.