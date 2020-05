Lukáše (†20), co zemřel po otřesné nehodě, lynčují na sociálních sítích: BMW s nápisem "hoovado" se roztrhlo napůl

Rychlá, někdy až nebezpečná jízda a agresivní styl. Lukáš J. (20), který během čtvrtečního odpoledne zahynul nedaleko Týna nad Vltavou na jihu Čech, byl podle jeho přátel tak trochu „hovado“. Ostatně, právě toto přízvisko měl s malou obměnou nalepené na vozidle BMW E46, ve kterém zahynul.

BMW se při nehodě na Českobudějovicku rozpůlilo: Řidič s nápisem "hoovado" na kapotě nepřežil

Mladý Lukáš nemohl nehodu přežít, jeho vozidlo vyjelo v levotočivé zatáčce do protisměru a čelně se střetlo s protijedoucím SUV. Podle policie i fotografií z místa se jeho BMW doslova roztrhlo na dvě poloviny. Všechny tyto okolnosti pak samozřejmě vzbudily velkou vlnu emocí. Někteří lidé se Lukáše zastávají, ale hodně řidičů ztráty mladého života nelituje. Ba naopak.

Největší lynč probíhal na sociálních sítích. Mezi komentáři se tam objevily i nenávistné vzkazy s přáním smrti. „Pokud si to zavinil sám tím, že jel jak prase, tak takových lidí mi líto není. Ještě že to neodnesl také někdo jiný,“ napsal Marek v jednom ze slušnějších příspěvků.

Jiní zase debatují, jak se mohlo stát, že se auto rozpůlilo. Podle mnohých mohl být vůz svařený ze dvou různých aut, druhá varianta je prý taková, že auto bylo zrezivělé. Tak či onak to pro Lukáše muselo skončit fatálně.

Míra s Vojtou zemřeli při nehodě traktoru na Vsetínsku: Blízcí se modlí za spásu jejich duše

Ne všichni jsou ale proti mladému řidiči, který za svůj jízdní styl zaplatil nejvyšší daň. Mnozí ho totiž považovali za svého kamaráda a v diskuzi mu vyjádřili upřímnou soustrast. „Já mu psal hodněkrát, ať jezdí hlavně v klidu, že nemusí spěchat, teď na to doplatil, je to hroznej pocit, že takovýho kamaráda, jako byl on, už nikdy neuvidím,“ truchlí Ondra.

Většina se shoduje, že je to škoda mladého života. S jedním ale souhlasí všichni. Řidič druhého vozidla, který vyvázl jen s lehkými zraněními, se podruhé narodil. Nehoda by totiž byla o dost tragičtější, kdyby muž v protisměru nejel ve velkém SUV, ale například v menším hatchbacku nebo podobně velkém autě, jako bylo Lukášovo BMW.