Mladík, který si říká "Král Tomko", se proháněl obcí, kde je třicítka, rychlostí 200km/h! Videem se pochlubil na sociálních sítích. To, co předvedl, prý miluje...

Zlatá mládež si nedá říct a stále má potřebu dosahovat nebezpečných limitů. Už jsme informovali o skupině „jezdců", kteří po Praze jezdí jako šílení, kličkují mezi auty v provozu a driftují na Staroměstském náměstí. Autobus zadržený na hranicích se vrátil do Čech: Svědci popsali, co se tam dělo

Dokonce jsme tu ukazovali, jak mladík v Brně projíždí vědomě semafory na červenou a nebojí se o to podělit se svými fanoušky na instagramu.

Ke zlaté mládeži se teď přidal i mladík, který si na Instagramu říká Král Tomko, vlastním jménem Tomáš F. Na instragramu se prezentuje tím, že má zlaté a silné BMW. Znalosti kolem aut má velké, u dopravních značek to bude ale trochu jinak.

Video Mladík jel obcí rychlostí přes 200km/h. - Instagram

Nedávno se na svém instagramu předvedl s něčím, co je extrémně nebezpečné. V obci, ve které je maximální povolená rychlost 30km/h, jel rychlostí přes 200 km/h! „Idioti za volantem“ ukazují to nejhorší z českých silnic: Smrt rodičů holčičky (4) mě dostala, říká autor stránky

Na videu je dokonce vidět i samotná značka s rychlostí, kterou by měl daný řidič jet. Co kdyby mu do cesty vběhlo dítě, které se do silnice vrhne za míčem? Pod příspěvkem na instagramu si vysloužil i nemalou kritiku za to, co předvedl.

„Viděl bych to na stejnej osud jako u N.," poukázal Martin na nehodu, při které u Černožic zemřeli tři lidé. Viníkem měl být mladík v BMW, který jel rychle a čelně se střetl s protijedoucí škodovkou.

Pod příspěvkem se poté ukázal i Tomáš F., který se nebál ostatní hned slovně napadnout. „Tak nevím, kdo z nás je debilek, všeho do času," dodává Martin. Tomáš se pak nebál pochlubit tím, že jel i rychlostí přes 300 km/h. Zlatá mládež jezdí po Praze 240 km/h a driftuje na Staroměstském náměstí: Měli by jim vyšetřit hlavu, soudí dopravní expert

Policie se podobnými případy zabývá

Pražská dopravní policie se zabývá desítkami podobných videí, které jim poskytla redakce Blesku. Jde o skupinku několika řidičů, kteří po Praze jezdili rychlostí vyšší jak 180 km/h, driftovali na Staroměstském náměstí nebo nebezpečně kličkovali mezi auty v odpolední špičce.

„Pražští policisté se začali zabývat zaslanými videy. Vše řeší dopravní policisté,“ uvedla před několika měsící pro Blesk mluvčí pražské policie Eva Kropáčová s tím, že věc šetří na základě dotazu Blesk.cz.