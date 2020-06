Zlatá mládež si nedá říct a tropí další problémy. Jeden z nejnovějších incidentů, z nichž většině lidí zůstane rozum stát, se stal v Brně. Mladík ve svém sedmičkovém BMW tam vědomě projel dvě křižovatky na červenou. Vše si samozřejmě zaznamenal na telefon a svými prohřešky se pochlubil na instagramu! Co na to říká dopravní expert Roman Budský? Drsnými slovy nešetřil.

Mladí řidiči, rychlá auta a porušování předpisů. Takzvaná zlatá mládež porušuje napříč republikou dopravní předpisy, mnohdy z jejich jednání zůstává rozum stát. Od rychlé jízdy přes nebezpečné předjíždění až po opravdový hazard. Jeden takový mladý řidič před nedávnem zavinil tragickou nehodu u Černožic na Královéhradecku, při níž sám zemřel a s sebou bohužel vzal i rodiče čtyřleté holčičky.

I přesto se ale zlatá mládež nepoučila z chyb některých jezdců a její příslušníci v nebezpečné činnosti ohrožující ostatní účastníky provozu pokračují.

Jedním z nich je i mladík z Brna, který se na svém instagramovém profilu v úterý pochlubil videem, na kterém je vidět, jak vědomě a zřejmě i schválně projíždí křižovatku na červenou. Před semaforem v ulici Strážní stálo několik aut, on je podjel odbočovacím pruhem a pokračoval dál.

Přiložil k tomu i rádoby vtipný popisek. „Před chvílí jsem vstával, takže na ty barvy ještě tolik nevidím. Omlouvám se," napsal fracek provokativně. Ulicí pak pokračoval dál a po chvíli projel další křižovatku na červenou. Řídil jednou rukou, v té druhé držel telefon.

Budský: Ten člověk není normální!

Blesk.cz kvůli videu oslovil dopravního experta z Platformy VIZE 0 Romana Budského. „Je to úmyslné projetí signálu stůj, takže když to tak vezmeme, tak pět bodů a jeden až šest měsíců zákazu řízení automaticky," myslí si Budský s tím, že za nebezpečný manévr mladíkovi může hrozit i peněžní pokuta. „On zcela záměrně ta stojící auta, která jela rovně, podjel zprava, takže na ně reagoval, věděl, že tam stojí na červené, a pokračoval dál," dodal dopravní expert s letitými zkušenostmi.

„Určitě bych se v tomto případě nespokojil jen se zákazem, ale rozhodně je zralý na dopravně-psychologické vyšetření. Ten člověk není normální, ten nepatří za volant. To je člověk, který si záměrně dělá srandu z pravidel, je nebezpečný a je to člověk, který je jasně osobnostně nevyzrálý, možná jsou tam i nějaké psychopatické rysy," řekl rázně Budský s tím, že je to člověk, který nebude dodržovat společenská pravidla a dost možná nebude dodržovat ani ty právní.

Budský si o dotyčném řidiči myslí, že si hraje na machra, že on je ten nejlepší a že ostatní jsou mu povinni uhnout z cesty, protože on je ten nejdůležitější. „V tom případě je potřeba to jeho přesvědčení velice rychle zvrátit, případně mu sebrat řidičský průkaz dřív, než někde někoho zabije," uvedl expert.

Narušený člověk

„Je to natolik narušený člověk, že se tím chlubí i veřejně. Dává tím najevo to, že si tohle všechno může dovolit a vy ostatní jste hlupáci,“ doplnil.

„Je to natolik narušený člověk, že se tím chlubí i veřejně. Dává tím najevo to, že si tohle všechno může dovolit a vy ostatní jste hlupáci," doplnil.

Podle dopravního experta je v tomto případě nanejvýš žádoucí, aby se řidič podrobil vyšetření u psychologa, nebo psychiatra, aby se vědělo, co s takovým člověkem dál dělat. „Myslím si, že tento člověk nepatří za volant ani za řídítka motorového vozidla, rozhodně ne," uzavřel Budský.