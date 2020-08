Možné útočníky policisté hned zadrželi, jednoho obvinili z pokusu trojnásobné vraždy. Podle vyšetřovatelů útočil jedním, možná i více noži. Pokud je někdo našel nebo o nich něco ví, měl by to sdělit na tísňové lince 158. V tiskové zprávě na webu to uvedl mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner. Kriminalista o pátrání po Janě Paurové: Na zdi v ložnici byla krev, hledali i na hřbitově

Incident se stal v ulici V. Volfa v noci z 23. na 24. května. Podezřelí se podle policie nějakou dobu pohybovali v panelových domech číslo 19, možná i číslo 21, nože mohli zahodit i v parku za těmito domy. „Kriminalisté také přivítají očitá svědectví incidentu nebo fotografie či videa od osob, se kterými dosud nemluvili,“ uvedl Matzner.