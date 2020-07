Tragicky dopadlo třídenní pátrání ve městě Rovensku pod Troskami. Po mamince dvou dětí Lucii J. pátrali od sobotní noci, v pondělí ji našli mrtvou. Podle soudní pitvy by mohl za smrtí stát někdo další, policie proto hledá svědky.

Lucie, která měla dvě děti, byla naposledy viděna v sobotu v jedenáct hodin večer poblíž místní restaurace. Rozjelo se velké pátrání. Ženu hledalo 50 policistů a hasičů, a vzlétl dokonce vrtulník.

„V pondělí krátce po půl deváté odpoledne jsme přijali oznámení o nálezu těla v katastru obce Rovensko pod Troskami. Na místo přivolaný lékař bohužel již jen konstatoval smrt ženy odpovídající popisu pohřešované osoby,“ řekl policejní mluvčí Vojtěch Robovský s tím, že okolnosti úmrtí se vyšetřují a byla nařízena soudní pitva. Později ale vyšly najevo nové šokující podrobnosti.

„Ta (pitva, pozn. red.) potvrdila, že žena měla na těle zranění, která by mohla nasvědčovat účasti jiné osoby,“ uvedl mluvčí s tím, že je případ vyšetřován jako násilný trestný čin. Naposledy byla maminka, která je vysoká 175 cm a má tmavé vlasy, viděna v restauraci „U Alenky“ a měla na sobě černé tílko, modré tříčtvrteční kalhoty a sandále.

„Kriminalisté žádají případné svědky, kteří ženu odpovídající popisu spatřili v nočních hodinách ze soboty na neděli,“ uvedla policie s tím, že prosí o spolupráci také řidiče, kteří tou dobou jeli kolem a mají v autě palubní kameru.

Do pátrání po svědcích se zapojil také bratr zesnulé Jiří. „Kamarádi, někdo mi zabil sestru. Kdybyste měli nějaké informace z té sobotní akce v Rovensku, tak budu rád za info,“ napsal na sociální síti.

Příspěvěk ihned získal mnoho sdílení a obrovská spousta lidí vyjádřila rodině podporu. „Upřímnou soustrast, doufám, že ten, kdo to udělal, dostane to, co si zaslouží,“ napsala Miroslava P. „Upřímnou soustrast, já jsem ještě nepřestal brečet,“ dodal Carlos.