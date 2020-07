Svědkové spatřili dívky a jejich otce Martina Carpentiera (44) nakupovat v obci Saint-Apollinaire v Quebecu. Pak jako by se po nich slehla země. Rozjelo se rozsáhlé pátrání s cílem najít pohřešované. To se bohužel nepodařilo včas. Tři dny po vyhlášení pátrání došlo k děsivému objevu. Otec nechal dcerku (†4) s Downovým syndromem napospas smrti. Její tělíčko ohlodali potkani

Policie našla nabourané auto, které bylo ponecháno na dálnici. Nedaleko od místa havárie pak strážci zákona nalezli mrtvolky dvou dívek. Otce však nenašli. „Domníváme se, že je stále naživu, ale nevíme, v jakém rozpoložení je jeho mysl,“ uvedla policie podle Daily Mirroru.

Otce by se neměl nikdo snažit zadržet

Občané, kteří by ho náhodou spatřili, mají být opatrní. „Žádáme lidi, aby byli obezřetní. Pokud byste měli nějaké informace, nebo ho viděli, zavolejte policii, my situaci převezmeme do vlastních rukou,“ uvedli policisté. Příbuzní dívenek jsou v šoku. Všichni se ptají, co se stalo. Chůva použila batole (†23 měs.) jako boxovací pytel: Mrtvou holčičku našli až ráno!

Není totiž jasné, zda holčičky zemřely při autohavárii, zda je jejich otec zabil, nebo jestli se stalo něco úplně jiného. „Martine, strachujeme se. Neslyšeli jsme o tobě od nehody. Chceme vědět, zda jsi s pořádku,“ vzkázala otci jeho partnerka Cathy Gingrasová, která není matkou dívek.

Premiér Quebecu je v šoku