Hazel Behanová pracovala v letovisku Praia da Rocha, které se nachází jenom 30 minut cesty autem od Praia da Luz, odkud Maddie zmizela v roce 2007. Rysy brutálního znásilnění, které musela protrpět, nesou až děsivý rukopis zločinů Christiana Bruecknera – usvědčeného sexuálního násilníka. Toho uznali vinným z krutého zneužití postarší Američanky (72), která bydlí v Praia da Luz.

Ze vzpomínek na hrůzy se pozvracela

„Mysl mi doslova explodovala, když jsem četla, jak napadl ženu v roce 2005. O taktice i metodách, které použil, nástrojích, které měl s sebou a jak si to naplánoval,“ řekla Behanová listu The Guardian. „Abych byla upřímná, pozvracela jsem se, protože jak jsem to četla, vzpomínky mě vrátily k mým zážitkům,“ dodala žena, která se svým veřejným vystoupením vzdala práva na anonymitu. Pipiny, ať si myjí samy! Oplzlého otce a tři syny odsoudili za znásilňování holčiček

Hrůzy, které zažila, detailně popsala. „Šla jsem spát kolem jedné v noci. Vzbudilo mě, jak někdo volá mé jméno. Otočila jsem se na záda a stál tam maskovaný muž oblečený v uplých šatech připomínajících trikot. V ruce držel mačetu dlouhou asi 30 centimetrů,“ řekla Behanová. Policii vypověděla, že násilník mluvil anglicky s německým přízvukem a byl vysoký asi 185 cm.

Na hlavě měl masku

„Měl na sobě masku, která mu zakryla celou hlavu, ale viděla jsem jeho blonďaté obočí a pronikavé modré oči. Dokonce ve tmě,“ dodala Irka. Vzpomněla si také, že měl na pravém stehnu znaménko nebo tetování. Německá média informovala o tom, že Brueckner skutečně znaménko na horní části stehna má.

Muž, který znásilnil Behanovou, si vše natočil na kameru. Oblečení jí rozstříhal nůžkami, pak ji svázal provazy, zacpal ústa roubíkem, aby nemohla křičet a následně ji bil a dlouho znásilňoval. Dostane se z vraždy Maddie podezřelý úchyl na svobodu? Z detailů znásilnění stařenky se zvedá žaludek

„Vypadalo to, že má vše připravené, že má vše promyšlené. Neustále si myl ruce a opakovaně měnil kondomy. Toto se dělo kolem čtyř nebo pěti hodin. Když skončil, chtěl po mně jistý akt, ale nebyla jsem toho schopná, protože jsem se dusila. Rozzlobil se, vzal mačetu a chtěl, ať jdu do koupelny. Byla jsem přesvědčená, že mě zabije a vyhrožovala jsem, že budu křičet,“ dodala dále.

Zpackané vyšetřování?

Jenže maskovaný muž ji zpacifikoval a nakonec utekl. V dalších týdnech si znásilněná všimla, že jí doma chybí několik věcí včetně peněz a další jsou přeházené. Dovtípila se proto, že ji útočník sledoval dlouhou dobu a šel k ní domů najisto. Po ohlášení znásilnění Behanovou prohlédl gynekolog, ale žena neví, zda se našly nějaké stopy. Myslí si, že policisté vyšetření případu zpackali, protože se v její posteli pak našel nehet. Dívku (†13) znásilňoval 4 roky otec: Při porodu jeho dítěte zemřela

Patřil ale Behanové, která proto pochybuje, že prohlídka bytu byla pořádná. „Za posledních 16 let jsem měla jen malou naději, že najdou muže, který to udělal. Bylo mi řečeno, že mám mlčet. Když budu mluvit, hodí to na resort špatné světlo a odradí turisty. Pak jsem četla o nebohé Američance, která byla znásilněna v září 2005, s níž bych ráda mluvila a o propojení případu s únosem Madeleine McCannové. Rozhněvala jsem se. Bylo správné promluvit,“ prohlásila.

