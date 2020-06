Madeleine zmizela před dlouhými třinácti lety z portugalského letoviska Praia da Luz. V té době byly holčičce necelé čtyři roky. Dlouhou dobu nad případem viselo mnoho otazníků a policie byla bezradná, až nyní přišel konečně průlom. Z únosu a vraždy malého děvčátka vyšetřovatelé podezřívají usvědčeného pedofila Christiana B. Ten se měl v době, kdy došlo ke zmizení, pohybovat v těsné blízkosti střediska, z něhož se Maddie ztratila.

Kriminalisté však podezřelého násilníka podle nejmenovaného zdroje vyslýchali už v roce 2013. Dotyčný se s Christianem B. v té době přátelil. Pedofil se údajně policii vysmíval. Když obdržel oficiální dopis od kriminalistů, prý na něj byl hrdý. „Zasmál se a řekl, že je to předvolání. Stál tam a mával tím kusem papíru, mám pocit, že to pro něj byla taková malá trofej,“ popsal bývalý kamarád pro Daily Mirror

„Za pár týdnů jsme ho začali popichovat a říkat mu ‚Christiane no tak, pusť Maddie ze sklepa‘ a on se jenom ušklíbl, smál se a říkal ať ho necháme být,“ vzpomněl si muž na tehdy nevinné vtipkování, které zpětně působí opravdu děsivě. Pedofil přátelům údajně tvrdil, že předvolání dostal pouze proto, že v osudnou dobu žil v Portugalsku a přebýval v dodávce.

Prý neustále opakoval, že s tím nemá nic společného a policie se ho jenom snaží dostat. „Znělo to, jako by si to nacvičoval,“ řekl bývalý přítel podezřelého s tím, že se mu pak Christian B. svěřil, že šel na policii a řekl jim, že je nevinný. „ ‚Proč bys to říkal, pokud jsi jenom svědek?‘ zeptal jsem se ho, ale on mi odpověděl jenom: ‚Pojďme si udělat párty‘,“ popsal muž podivnou situaci, která se stala před lety.

Christian byl údajně dobrý kamarád, ale teď když na něj myslí, je mu špatně od žaludku, když ví, co všechno mohl provést!