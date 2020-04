Chladnokrevná vražda se stala minulý rok o Velikonocích v Austrálii. Peter Dansie tam vzal na procházku svou manželku Helen (†67), která kvůli mrtvici byla odkázána na invalidní vozík. Ovšem to, co se na první pohled zdálo jako romantická procházka, skončilo brutální vraždou. Jednasedmdesátiletý muž v parku shodil svou manželkou do rybníčku a díval se, jak se topí. Netrvalo dlouho a policisté zjistili, že motivem vraždy byly nesplněné sexuální touhy!

Peter Dansie pocházející z Austrálie byl na první pohled milujícím manželem, který se oddaně staral o svou manželku Helen a jejich společného syna Granta. Rodina bydlela v domě ve Waterfall Gully a zatímco Helen byla přátelská žena, která pracovala jako mikrobioložka v nemocnici, její manžel byl spíš uzavřený a pracoval jako statistik.

Osudná mrtvice

Rodině se změnil život vzhůru nohama před pětadvaceti lety, kdy Helen dostala mrtvici. Od té doby bydlela v pečovatelském domě a přesto, že se její stav stále lepšil, byla stále odkázána na invalidní vozík.

Zdrcující: Žena doma našla svého oběšeného syna (†16): Po měsících žalu zemřela také

Minulý rok o velikonoční neděli za ní přišel na návštěvu Peter, který ji chtěl vzít do parku, aby si užila hezké počasí a hlavně květiny, které milovala. Peter ji vzal do zahrad Veale k malému rybníčku, kde si měli užít západ slunce, ovšem Peter měl postranní plán. Podle informací britského deníku Daily Mirror dotlačil vozík Helen na okraj rybníčku a shodil ji do vody. Zatímco se Helen topila, zavolal na tísňovou linku.

Strážcům zákona se to nezdálo

Operátorka mu říkala, aby ji pomohl, ovšem na to měl Peter odpovědět, že je voda příliš hluboká a že má zdravotní problémy a nemůže ji vytáhnout. Poté, co přijela police, vytáhli už jen bezvládné Helenino tělo. Na první pohled se to zdálo jako nehoda, ovšem jak strážci zákona sbírali důkazy, vše se hned jevilo naprosto jinak.

„Myslel jsem si, že je to stabilní plošina,“ měl říci polici s klidným hlasem a dodal, že předtím, než skočil do rybníčku, položil své klíče, brýle a telefon pod strom. Navíc voda v rybníčku byla hluboká jen jeden a půl metru, tudíž pro Petera bylo jednoduché si tam stoupnout.

Dětský vrah se považoval za upíra: Babičce vytrhl srdce z těla a vypil její krev!

Další šokující informace přišla poté, co Dansie přiznal, že se na internetu seznámil se dvěma ženami z Číny, s nimiž si telefonoval. Strážci zákona na to zjistili, že měl v úmyslu dokonce do Číny odletět. S ženami měl mít sex po internetu. Měl již zabalený kufr, který byl plný kondomů, viagry, různých sexuálních pomůcek a prádla.

Měl chuť na jiné ženy

Na internetu měl vyhledávat hesla o sexuálních hrách a výprodejích sexuálních pomůcek. Dansie se netajil tím, že byla pro něj manželka přítěž a že chtěl mít sex s jinými ženami. Nakonec byl usvědčen z vraždy a odsouzen k pětadvacetiletům ve vězení.