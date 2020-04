„Trestní věc byla odložena, protože provedeným šetřením se nepodařilo zjistit skutečnosti, které by prokazovaly spáchání činu konkrétní osobou,“ řekla policejní mluvčí Dana Ladmanová. Jako možný viník připadal přitom v úvahu právě Roman V. S bývalou ženou Jitkou se totiž nerozešel v dobrém.

Agresivní manžel

„Byl to stejně špatný otec jako manžel. Zlý, hrubý, děti kopal, mlátil, mě také. I po rozvodu mi často volal, vyhrožoval, sprostě nadával. Nakonec jsem musela jeho číslo zablokovat,“ uvedla žena.

Ta má z manželství s agresorem dospělého syna a dvojčata – teenagery. Zničená auta pro ni znamenala obrovské potíže. Jedním totiž vozila postiženého syna, jedno z dvojčat, do školy a po doktorech. Škoda na shořelých vozech se vyšplhala na 160 tisíc.

Vražedný útok

Zapálení aut policie Romanovi V. neprokázala, s vraždou jeho bývalého šéfa to už ale bylo jiné. Muže, který ho zaměstnal jako řidiče, měl nelítostně ubodat. „Vešel do areálu a u vozidla zaútočil nožem rychle a bez varování na muže. Ten na následky zranění zemřel,“ popsala v lednu policejní mluvčí Martina Korandová. Krátce předtím Roman přišel o řidičák a jako řidič tak skončil.

Násilník skončil ve vazbě. Hrozilo, že by se mohl skrývat nebo v násilnostech pokračovat. „Z některých výpovědí svědků vyplývá, že obviněný měl sklony k agresivnímu řešení situací. On sám poté, co proti němu bylo zahájeno trestní stíhání, nevypovídal, a stejně tak při vazebním zasedání,“ vysvětlil důvody, proč poslal Romana V. za mříže, soudce Jan Kasal. Obviněnému hrozí až 20 let v base.

VIDEO: Romana V. poslal klatovský soud do vazby, muž je obviněný z vraždy bývalého šéfa.