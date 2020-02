Nejspíš osobní msta a zášť na konci ledna dohnala údajně Romana V. k tomu nejhoršímu činu. Bývalý zaměstnanec klatovského autodopravce podle policistů 29. ledna vyrazil do sídla firmy podnikatele Jiřího Ž. Přímo v areálu společnosti údajně zaútočil na jejího šéfa Jiřího Ž. bodnou zbraní.

Táta čtyř dětí útok nepřežil, zemřel na místě. Pro rodinu to samozřejmě je nepředstavitelná ztráta. „Volal mi to táta, byl jsem v šoku…“ popsal na sociální síti Pavel, bratranec zesnulého.

Vražda v areálu firmy těžce dolehla i na kolegy Jiřího „Nejlepší šéf a skvělý človíček,“ připsala smutně zaměstnankyně společnosti Dana. Rodina, přátelé a kolegové se s Jiřím rozloučí 8. února ve 14 hodin v klatovském kostele Narození Panny Marie.

Podle rodiny se zaměstnanci nemusí bát o svá místa, vedení firmy se ujme syn zavražděného. Příbuzní mu budou pomáhat. „Naše rodina držela vždy pohromadě, teď bude muset ještě víc. Chceme pokračovat v jeho odkazu, budeme se snažit dělat vše nejlépe, aby firma fungovala tak, jak si přál, aby byl pyšný a aby nás mohl ze shora chválit,“ řekla Deníku sestra zavražděného Jiřího.

Motivem vraždy mohla být osobní msta. Jiří totiž prý Romana V. vyhodil z práce a on pak skončil na ulici. Jeho exmanželka Blesku prozradila, že ji obvinění z vraždy nepřekvapilo. „Když dokázal vztáhnout ruku na mámu od malých dětí, když dokázal vztáhnout ruku na vlastního otce a když honil souseda s nožem po bytovce, tak věřím tomu, že to udělal,“ vysvětlila. Bývalý manžel jí prý navíc měl ještě před vraždou zapálit auto. Roman V. skončil ve vazbě. Za vraždu mu hrozí 12 až 20 let vězení.