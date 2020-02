Chladnokrevný, odměřený, vážný. Takový byl podle očitých svědků u soudu pětašedesátiletý Ján Kaštíl, o jehož vině v případu brutální vraždy farmáře Štefana není podle státního zástupce nejmenších pochyb.

„Pro absolutní malichernost brutálním způsobem, za který by se nemusely stydět mafiánské skupiny z 90. let, připravil o život člověka, který si plnil sen. Chladným až hyenistickým způsobem poškozeného popravil,“ přiblížil soudci prokurátor to, co obžalovaný provedl svému sousedovi.

Kaštíl podle obžaloby velmi špatně snášel přítomnost svého souseda, ekofarmáře Štefana, který se vedle něj přestěhoval, aby uprostřed přírody v obci Poradie u Myjavy provozoval ekoturistiku. Byl to jeho sen. Se sousedem ale nebyl spokojený ani on a často si stěžoval na jeho chování. To ovšem seniora naštvalo a 10. srpna, krátce po stížnosti na hlasitou hudbu od Štefana, se rozhodl pro vraždu.

Soud následně vyslechl, jak si senior s puštěnou řvoucí hudbou počkal na souseda na svém pozemku a poté ho zezadu udeřil po hlavě železnou tyčí. Následně ho lanem za nohy přivázal ke kouli u svého vozidla a přibližně dva kilometry muže vláčel k nedalekému vřesovišti, čímž ho zabil. Přítomné svědky, kteří se mu snažili v konání zabránit, zahnal mačetou. Ti na něj ale zavolali policii, a on tak brzy skončil za mřížemi.

„Jsem vinný, je mi to líto. Dejte mi smyčku, ať to ukončím. Před dvěma a půl lety nastal bordel, nechtěl jsem mu sázet marihuanu mezi kukuřici,“ snažil se ještě Ján bránit u soudu a vše hodit na oběť. Během procesu se bil do hlavy a rozčiloval se. Podle prokurátora je muž časovaná bomba a hrozba. Požadoval pro něj doživotí, ale soud rozhodl, že senior půjde na mříže na 20 let. Na to konto se státní zástupce proti nepravomocnému rozsudku odvolal.