Úterní stání ostře sledovaného soudu pokračovalo dalšími výpověďmi svědků. Velmi srdceryvná slova pronesl šéf portálu Aktuality.sk Peter Bárdy, pro kterého Ján Kuciak pracoval. „Byl ztělesněné dobro. Nedělal to pro peníze, ale pro vyšší princip. Byl to dobrý člověk,“ prohlásil v soudní síni podle FTV Prima. „On takový opravdu byl,“ potvrdila později jeho slova o Jánovi maminka Martiny Zlatica Kušnírová.

Pláč soudkyně

Tato slova rozplakala nejenom rodiče zavražděného novináře Janu a Jozefa Kuciakovy a matku Martiny Zlaticu Kušnírovou, ale i předsedkyni soudního senátu Růženu Sabovou, uvedla televize. Zkušená soudkyně je přitom zvyklá v soudní síni slýchat ty největší hrůzy i nejdojemnější příběhy. Tohle na ni ale bylo už prostě moc. Vražda novináře Kuciaka před soudem: Kočner s Alenou zosnovali popravu, prohlásil svědek

„Pro mě se vždy, když mluvím o Jánu Kuciakovi, vynořují ty samé vzpomínky. Je to těžké, ať mluvím tady před vámi nebo před soudem. Je to velmi živé a osobní. Byl to můj kamarád a kolega a zavraždili ho proto, že pro nás pracoval,“ dodal Bárdy novinářům po výslechu.

Kočner v soudní síni