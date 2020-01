Tohle není příběh z hororu, k této děsivé události opravdu došlo ve slovenské obci Trstice. Štefan (28) tam několik let žil doma s mrtvolou Lívie (†51), kterou podle vlastních slov sám zabil. Ženu, které zabodl nůž do lebky a uřezal jí nohy, zabalil do koberce.

Vraždu nahlásil podle webu Pluska.sk sám Štefan krátce po úterní půlnoci na místním oddělení policie. Strážci zákona nevěřili vlastním uším, když jim říkal, jaká zvěrstva napáchal. Podle nich byl Štefan v té době pod vlivem alkoholu, drog nebo obojího. I přesto šli dům oznamovatele prověřit. Monstrproces s údajnými vrahy Kuciaka: Z úst korunního svědka zaznělo drsné obvinění

„V rodinném domě bylo v uzavřeném prostoru pod schodištěm nalezeno lidské torzo zabalené v koberci. Totožnost těla zatím není známá. Na místo činu byl vyslaný krajský vyšetřovatel. Nařízena byla soudní pitva,“ uvedla trnavská krajská policejní mluvčí Martina Kredatusová.

Místní: Mrtvola patří Lívii

Místní jsou přesvědčení, že obětí je matka dvou dětí Lívia, která zmizela v září 2017. Naposledy byla viděna ve zdejší pizzerii, od té doby jako by se po ní slehla země. „Mladík s ní neměl žádné vazby, ani příbuzenské, ani přátelské, je to pro nás nepochopitelné, proč to udělal,“ řekla obyvatelka Trstic. Judita obviněná z vraždy Tomáše (†16): Zásadní zjištění českých detektivů

Doplnila, že si místní nejdříve mysleli, že Lívia odjela do zahraničí a nikomu nic neřekla, protože patřila ke svědkům Jehovovým. „Přesto se nám to nezdálo velmi pravděpodobné, protože měla syna a dceru, se kterými měla velmi pěkný vztah, a jim by se určitě svěřila,“ dodala žena.

Se Štefanem žila doma matka

Zarážející je, že se Štefanem doma bydlela jeho matka. Jestli o mrtvole pod schody věděla, je nejasné. Stejně jako to, proč případně nic nenahlásila policii. Zpráva o nálezu velmi zaskočila starostku Trstic Evu Kaczovou. Pohřeb Lukáše (†18), kterého ve škole zasáhla elektřina: Rodiče plakali nad jeho rakví

„Obě dvě rodiny znám. Mohly se znát maximálně z dědiny, ale že by mohly mít nějaký bližší vztah, nepředpokládám,“ prohlásila. Štefan byl podle ní problémový. V obci se šuškalo o jeho častých trablech s alkoholem a dalšími návykovými látkami.

Starostka je zděšená