Rodina studenta Lukáše (†18) ze slovenského Polárikova prožila neskutečně smutný konec roku. Talentovaného mladíka během školního vyučování probila elektřina a on po třech týdnech v umělém spánku zemřel. Smrt ho zastihla těsně před Vánocemi. Nyní mu bližní a přátelé dali poslední sbohem v krematoriu v Nových Zámcích.

Lukáš svůj boj o život prohrál 22. prosince. Tři týdny se rodina a přátelé modlili za to, aby se z umělého spánku probral. Jejich prosby však nebyly vyslyšeny. Lukáše na Střední spojené škole elektrotechnické zasáhl elektrický proud s napětím 400 voltů a s něčím takovým se jeho tělo prostě nedokázalo vyrovnat.

Na dojemném pohřbu se to jen hemžilo sklopenými pohledy a očima plnýma slz. Otázka „Proč se to muselo stát?“ byla podle přítomných redaktorů Nového Času všude. Namísto vysněné radosti ze složení zkoušky dospělosti museli rodiče svého syna pohřbít.

Lidé se nevešli do smuteční místnosti

S Lukášem se přišlo rozloučit několik stovek lidí. Nevměstnali se ani do smuteční místnosti a spousta z nich musela stát venku. Před obřadem nad bledě hnědou rakví, nad kterou se s pláčem skláněli rodiče, promítali na obrazovce fotky Lukáše od dětství až po současnost.

Záběry usmívajícího se chlapce bolely na srdci. Pláči se neubránili ani Lukášovi spolužáci se zelenými stužkami na oblecích. Jejich kamarád se už do školní lavice nikdy nevrátí. To, co se stalo ve škole o osudném dni, vyšetřuje policie i znalci.

