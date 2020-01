Judita ve své výpovědi jasně popřela, že by se na vraždě Tomáše jakkoliv podílela. Zabíjet měl falešný odpočtář elektřiny. Policie však uvedla, že nebyl v bytě nikdo další. Nový Čas zjistil, jaké trumfy chce u soudu vytáhnout obhajoba, která chce školačku zachránit od vysokého trestu. Chce prý použít i případ české tenistky Petry Kvitové.

Judita prý Tomáše bránila

Judita totiž detailně popsala, jak došlo k vraždě. Soud se snažila přesvědčit o tom, jak bránila svého kamaráda před mužem, který ho měl zabít. „Holýma rukama se snažila bránit Tomáše, na kterého směroval útok. Pokusila se útočníkovi vytrhnout z rukou nůž, který vytáhl z brašny na rameni,“ prozradil zdroj z okolí Judity, který dodal, že ve snaze nebyla úspěšná a následně omdlela. Obhajoba Judity obžalované z vraždy Tomáše (†16): Co všechno nesedí?

Lékařská zpráva o zraněních Judity mluví jen v souvislosti s poraněními rukou. „Pacientka má přeřezané flexory (šlachy) druhého až čtvrtého prstu (ukazováček až malíček) pravé ruky a poraněna kloubová pouzdra až na kost,“ stojí v ní. Zpráva detailněji popisuje i zranění druhé ruky. Soudní znalec, který tyto řezné rány zkoumal, dospěl k jednoznačnému závěru.

Obhajoba má vlastní posudky

„Obviněná si uvedené zranění způsobila sama. Vznik zranění neměl vliv na její následné jednání, na její racionální smýšlení, uvažování a hodnocení situace,“ píše se v posudku. Obhajoba by měla podle informací webu vytáhnout posudky znalců. V nich se přesně naopak tvrdí, že její zranění měla výhradně obranný charakter. Vražda novináře Kuciaka před soudem: Kočner s Alenou zosnovali popravu, prohlásil svědek

„Takovýto typ poranění si člověk nezpůsobí sám, jde o obranná poranění,“ reprodukoval zjištění znalců obhajoby zdroj. Na očištění jména obžalované školačky má použít i příběh Kvitové, která byla ve svém bytě napadena Radimem Žondrou. Ten na sportovkyni zaútočil s nožem. Za čin byl odsouzen k 8 letům vězení.

Obranná zranění, nebo sebepoškození?

„Když si prohlédnete fotografie, ta zranění jsou totožná. U české tenistky to však bylo označené jako obranné zranění a u Judity jako sebepoškození,“ pokračuje zdroj. To však není jediná podobnost obou případu. I v případě slavné sportovkyně šlo o falešného revizního technika, který přišel loupit. Judita mluví o odpočtáři. Hrůza v prešovském bytě: Policisté v něm našli tři mrtvoly!

Muže zákona údajně zpětně šokovala analýza telefonního hovoru, kterým se Judita domáhala pomoci. Podle nich působila relativně klidně a racionálně. Pokud se prokáže, že vraždila, mohlo by být její chování považováno za cynické chladné. Jenže i Kvitová působila relativně klidně, když volala o pomoc na linku 112.

Odbornice: Oběť nemusí panikařit