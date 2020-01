Dům smrti: V jeden den v něm našli mrtvoly Petra (†49) a Marka (†37)

K tragédii došlo v bytovce, kde se všichni obyvatelé poměrně dobře znali. O to více je smrt dvou sousedů hluboce zasáhla a šokovala. „Byli tu dva mrtví. Zemřel mi strýček a našli ještě dalšího muže, ve dvou bytech,“ řekl TV JOJ jeden z místních.

Bezvládné tělo devětačtyřicetiletého Petra leželo v bytě v prvním podlaží domu. Lékaři u něj na místě předběžně vyloučili cizí zavinění jeho smrti, což Jojce potvrdila i policejní mluvčí Mária Faltániová.

Jen o poschodí výš pak ležel druhý mrtvý muž, Marek, kterému bylo sedmatřicet let. S Petrem se prý příliš dobře neznal. Ještě večer před smrtí byl ale s přáteli v nedaleké hospodě a nikdo neměl ani tušení o tom, že je to naposledy, co Marka vidí živého.

„Ještě mi večer říkal, jestli bych mu dal cigaretu, chtěl ještě trochu vína a pak řekl, že jde spát,“ popsal Markův kamarád TV JOJ.

Video V jednom bytovém domě ležely dvě mrtvoly. Zemřely pár hodin od sebe. - TV JOJ/Noviny.sk

Úmrtí Marka si převzala policie. Přeci jen to, že oba muži zemřeli jen pár hodin od sebe, je velmi zvláštní. „Policie v této věci začala trestní stíhání pro přečin usmrcení a byla nařízena soudní pitva,“ doplnila Faltániová. Jedním dechem ale dodala, že souvislost mezi oběma případy předběžně vyšetřovatelé vyloučili.