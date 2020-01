Štefan žil tři roky s mrtvolou ženy (†51), kterou zavraždil. Jeho máma o ní prý věděla

Šílený případ šokoval celou slovenskou společnost. Tak se dá hovořit o tom, co provedl osmadvacetiletý Štefan z Trstic. Policii se pod vlivem drog přiznal, že mu doma v koberci už tři roky leží mrtvola ženy, kterou zabil. Soud ho nyní poslal do vazby.

Štefan po přiznání putoval do cely předběžného zadržení, kde několik dní střízlivěl a čekal, až mu z těla vyprchá velké množství drog. V pátek stanul před okresním soudem v Trnavě, byl pokorný, nemluvil a tvář si zakrýval dokumenty. Soudce pochopitelně neváhal a po dvou hodinách muže poslal do vazby, kde si počká na finální verdikt policie. Za brutální vraždu mu hrozí odnětí svobody až na 20 let.

Přiznání pod vlivem

Muž zaklepal v noci z pondělí na úterý na dveře policejní stanice v Trsticích v okrese Galanta. Štefan (28) tam učinil hrozivé přiznání. Byl sice pod vlivem drog, ale i tak zněl jeho příběh důvěryhodně. Řekl, že před třemi lety šroubovákem a nožem zabil ženu a její tělo ukryl u sebe v domě. Soud s údajnými vrahy Kuciaka očima experta: Co obžalovaní nechtějí, abychom věděli?

Policisté okamžitě vyrazili do místa bydliště muže, kde se bohužel vše potvrdilo. Pod schody ležel smotaný koberec, v němž hlídka objevila tělo v pokročilém stádiu rozkladu. Mělo oddělené nohy od těla a v lebce zabodnutý nůž.

Jak se později ukázalo, mrtvola pravděpodobně patří pohřešované jednapadesátileté Lívii, která byla naposledy spatřena v září roku 2017. V době, kdy po ní ovšem policie začala pátrat, už ležela zabitá ve Štefanově domě. Ten po celou dobu předstíral, že se nic neděje, dále žil svůj bujarý společenský život, chodil po vesnici, pil a užíval drogy. Svědomí ho ale nakonec dostihlo.

Šokující svědectví dívky (19), kterou chtěli unést v Mimoni: Popsala boj na život a na smrt!

Štefan žil v domě i se svojí matkou, která podle webu Čas.sk o celé vraždě dobře věděla, ale pod výhrůžkami smrti od vlastního syna nikdy nic neřekla. V tomto bodě se ovšem různí verze, protože server Pluska.sk naopak uvádí, že matka o mrtvole u sebe v domě neměla tušení.

Věděla o mrtvole matka?