Před soudem v ruském Magadanu stanul muž, který má na svědomí snad nejhorší čin, jakého je člověk schopen. Kriminálník Alexandr Skamrov údajně přijel do vesničky Sněžnyj za prací. Nakonec tam spáchal sexuální vraždu 4leté holčičky. Snažil se po činu zakrýt stopy, ale to se mu nepodařilo. V pátek si vyslechl svůj trest.

Teprve 4letá Milena v květnu loňského roku zmizela z dětského hřiště ve vesničce Sněžnyj v Regionu Kolyma na Sibiři. Po zoufalé pátrací akci bylo o dva dny později nalezeno na skládce už jen její tělo. Neslo známky po škrcení a také stopy razantního sexuálního zneužití. O šokujícím případu informovala ruská média.

Zločinec se pokusil zakrýt všechny stopy, nicméně po náročném vyšetřování padlo podezření na 65letého Alexandra Skamrova. Ten přijel na Kolymu údajně za prací v březnu a bydlel na vesnici v pronajatém bytě. Pozornost policie upoutal i proto, že byl za vraždu již dříve odsouzen.

Vrah se k činu doznal a popsal také policii, jak dítě nalákal k sobě domů, a činy, jichž se dopustil poté. Vyšlo najevo, že dítě sexuálně zneužil a posléze uškrtil, aby se zbavil nepohodlného svědka. Neváhal ani zneužít její tělo, které nakonec vyhodil do popelnice, odkud ho popeláři odvezli na skládku. To vše kriminalistům zaklaplo do sebe během následné rekonstrukce.

Soud v pátek shledal Skamrova vinným z několika trestných činů. Jde o znásilnění, sexuální útlak, o vraždu dítěte spáchanou zvlášť trýznivým způsobem a také o hanobení ostatků. Za to vrahovi vzal svobodu na 24 let s tím, že prvních 7 stráví ve vězení a zbytek v trestanecké kolonii. Součástí verdiktu je také nařízená ústavní léčba.