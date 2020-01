Vražda Tomáše (†16): Judita (16) nebodala! Byl tam někdo třetí, věří rodiče

Pro celou Žilinu to byl obrovský šok, když slovenská média loni v květnu informovala, co se stalo za dveřmi jednoho z bytů na tamním sídlišti. Bez nadsázky šlo o jatka. Rukou neznámého pachatele tam zemřel teprve 16letý student Tomáš, který byl v bytě na návštěvě u kamarádky Judity. Jen ona ví, kdo Tomáše doopravdy zavraždil.

Judita vinu odmítá, od začátku tvrdí, že Tomáše zabil muž, který se do bytu dostal po záminkou odpočtu elektřiny. Vevnitř měl ale mladou dvojici napadnout, Tomáš prý zemřel, když Juditu bránil. Policisté ale její verzi neuvěřili, prokurátor studentku v listopadu obžaloval z vraždy. První stání soudu proběhlo ve čvrtek 9. ledna.

Obžalovaná dívka přišla k soudu viditelně rozrušená, plakala a utírala si slzy. Z jednání byla pak vyloučena veřejnost a média, s čímž právní zástupce rodiny zavražděného nesouhlasil. Z Tomášových příbuzných k soudu přišla jen jeho teta. Na programu byly výpovědi svědků, v soudní síni se vystřídali Juditini rodiče a sestra Katarína.

Rodina obžalované dívky věří, že Judita Tomáše skutečně nezavraždila. „Judita říká jen pravdu. To, co tvrdila na začátku, že tam byla třetí osoba, tvrdí i teď,“ sdělila médiím Juditina matka. „Ano. Judita říká, že je nevinná a že tam byl někdo třetí,“ doplnil bývalou manželku otec obžalované. „Vyšetřovatel tam nebyl, on neví, jak se to stalo. My jí věříme a stojíme za ní. Judita nelže,“ podpořila rodiče Juditina sestra Katarína.