Už když vyšla ve středu ráno z domu, v němž až dosud bydlela, Alexii se viditelně podlamovaly nohy. »Drobila« kroky, snažila se co nejvíc odchod oddálit. „V noci téměř nespala, pořád plakala,“ líčila její ubrečená máma Ajka (44). Během chůze na nádraží ji tři sourozenci a babička museli několikrát přesvědčovat, aby zrychlila.



délka: 00:53.36 Video Alexia (11) se rozloučila s blízkými a nastoupila do krizového centra v Brně. Hynek Zdeněk, blesk.cz

Rozveselit ji nedokázali

Téměř celou pětadvacetiminutovou cestu do Brna v motoráku mlčela a koukala nepřítomně z okna.

Do krizového centra v Brně nastupovala dívka přibližně v deset dopoledne a předcházelo mu srdceryvné loučení. Zatímco máma i babička Anna (67) brečely, sourozenci Filip (14), Dominika (16) se snažili svou mladší sestru rozveselit. Jak později přiznali, do smíchu jim přitom rozhodně nebylo. Sestřička Ajka (3) v kočárku jen smutně koukala, cítila, že se neděje nic pěkného.



délka: 04:02.73 Video Ajka (44) mluví o umístění Alexie (11) do krizového centra v Brně Hynek Zdeněk, blesk.cz

Jako na školu v přírodě



,“ popsala Blesk.cz babička Anna, která přijela autem až z Liptovského Mikuláše.

S sebou si mohla vzít jen pár věcí, jako by odjížděla na školu v přírodě. Do tašky několik kousků oblečení, knížky, kosmetiku, přáníčka od spolužáků a deníček. Do aktovky učebnice a ostatní potřeby do školy. Vše ostatní dostane v krizovém centru erární. Jen jí máma musí ještě přivézt brusle a plavky, aby se mohla účastnit kroužků.



Dvě hodiny za čtrnáct dnů

Máma Alexie se až včera v krizovém centru dozvěděla, jak často svou dceru nyní uvidí. „Matka má právo navštěvovat svou dceru každou neděli na tři hodiny,“ stojí v rozsudku Krajského soudu v Brně. Realita bude ale mnohem tvrdší.

Na společné chvíle budou mít jen třetinu určeného času! „Krajský soud bohužel učinil rozhodnutí bez předchozí domluvy s krizovým centrem. Nezjistil si možnosti krizového centra, ani pracovní dobu psychologů, kteří u schůzek musí být přítomni. My povolujeme maximálně hodinu týdně,“ vysvětlila omezení ředitelka krizového centra. Dvě hodiny za čtrnáct dnů se tak bude moci vidět s mámou a stejný prostor na setkání s Alexií bude mít i otec.

Otec nekomunikuje

Blesk se od počátku snaží navázat komunikaci i s otcem dívky, panem J., který žije na východním Slovensku. Právě za ním má po uplynutí půlroční "převýchovné kúry" Alexie z rozhodnutí soudu jít. Ten ale vyjádření odmítl.



Odevzdat musela i mobil

Školačka je v krizovém centru od rodiny naprosto izolovaná. Alexia nemůže se svými blízkými komunikovat ani mobilním telefonem. Krizové centrum jeho držení totiž zakazuje.



délka: 02:09.69 Video Dívka (11) má být umístěna do péče k otci, z něhož má strach. Hynek Zdeněk

Náklady platí jen máma

Umístěním Alexie do krizového centra s okamžitou platností skončilo také vyplácení výživného, které posílal otec J. na svou dceru. Činilo 90 euro měsíčně (2274 korun). Náklady na pobyt v krizovém centru tak nyní ponese pouze matka. Podle zákona je platí vždy ten z opatrovníků, který měl dítě naposled v péči. Kolik to bude, zatím neví.



Jak šel čas

* 2008 – Alexia se narodila na podzim.

* 2009 – rodiče dívky se vzali.

* 2012 – otec dívky měl na Vánoce napadnout svou ženu, půl roku byl ve vazbě. Když byl spis předán na Slovensko, byl propuštěn.

* 2013 – manželství bylo rozvedeno.

* 2014 – otec žádal o testy DNA, aby se zjistilo, jestli je Alexia skutečně jeho dcera.

* 2017 – podal otec dívky trestní oznámení na bývalou manželku za křivé obvinění z prosince 2012, kdy ji měl napadnout. Případem se zabýval soud, který Ajku ve všech bodech zprostil obvinění. Opatrovníkem dívky nadále zůstala máma, otec ji mohl pravidelně navštěvovat.

* Listopad 2019 – Krajský soud v Brně rozhodl, že od července 2020 se stane opatrovníkem dívky otec a na návštěvy bude mít právo matka. Důvodem změny opatrovníka bylo to, že se dívka odmítala s otcem stýkat o samotě. Před očima má totiž podle svých slov scény z prosince 2012. Reportérovi Blesku řekla, že se otce bojí. Soud školačku ale ani nevyslechl, měl k dispozici posudky psychiatra a psychologa, které obavy popisovaly. Soudce následně uznal žalobu otce, který tvrdil, že schůzky s dcerou neměl kvůli tomu, že matka dceru na schůzky s ním řádně nepřipravila. Za každou neuskutečněnou schůzku dostala máma dcery pokutu pět tisíc korun.

* Prosinec 2019 – od listopadového vynesení rozsudku až do konce roku 2019 měl otec třikrát možnost za Alexií přijet. Údajně nepřijel ani jednou, a přitom se prý neomluvil.

* Leden 2020 – Alexia nastupuje do krizového centra. Po půlročním pobytu se jejím opatrovníkem má stát její otec J. ze slovenského Prešova.