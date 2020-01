Černé obavy se naplnily. Soudní obsílka s rozsudkem čekala na mámu Alexie (11) první lednové pondělí. Verdikt je nemilosrdný. Dívka musí neprodleně nastoupit do Krizového centra v Brně, aby si odvykla závislosti na matce a naopak se naučila milovat otce! Od 1. července musí jít žít k tátovi na východní Slovensko. Jak ji bude v Prešově navštěvovat maminka? Soudce Krajského soudu v Brně Jiří Zrůst to nechal na libovůli otce! Jedničkářky a talentované tanečnice se na názor, s kým chce bydlet, vůbec neptal.

Trvalo to. Rozsudek krajského soudu měl dorazit už před Vánocemi. Matka Alexie Ajka (44) ho ale dostala až v pondělí 6. ledna a hned se jí vehnaly slzy do očí. Verdikt je podle ní horší než poprava!

„Stát mi vzal bezdůvodně dítě! V úterý má Alexinka rozlučku ve škole a pak si budeme užívat poslední hodiny s Alexinkou doma. Do centra nastoupí ve středu dopoledne, doprovázet ji bude celá rodina,“ uvedla zdrcená máma.



Alexia má okamžitě nastoupit do krizového centra a nejen to. Po půl roce, kdy má být dívka svěřena do péče otce, není jisté, zda matka dceru vůbec uvidí. „,“ uvedl v rozsudku soudce.

Soud tak nedává matce dívky stejná práva, jaká měl až dosud otec Alexie. Je totiž zcela na libovůli otce, zda mámě umožní s dcerou styk. Otci dívky tak nebudou hrozit žádné sankce, když mámu za dcerou nepustí! Matka přitom za každou neuskutečněnou schůzku dostávala pokuty po pěti tisících korun.

Co chce dítě, není pro soud důležité

Soudce také zdůvodnil, proč vůbec nevyslechl Alexii. „Její verbálně sdělovaná stanoviska jsou odvolacímu soudu dlouhodobě známa, ale není možné k nim přihlížet vzhledem k působení matky na nezletilou. Je třeba upozornit na to, že názor nezletilé není pro rozhodnutí soudu jediným kritériem, jak se matka patrně mylně domnívá,“ vysvětluje soudce.



Soudce nerespektuje provozní dobu centra

Aby toho nebylo dost, soudce ponechal ve verdiktu termíny, kdy mohou oba rodiče Alexii v krizovém centru navštěvovat. „Styk otce s nezletilou je stanoven na každou sobotu od 13 do 16 hodin, matky každou neděli od 13 do 16 hodin,“ uvádí soudce.



Jenže! Stejně jako je názor Alexie pro soudce nepodstatný, nezajímal se ani o provozní dobu krizového centra. To přitom jasně vzkázalo: „Nemůžeme zajistit takovou intenzitu kontaktů a už vůbec ne o víkendech, kdy je v centru omezený počet pracovníků. Navrhujeme styk každého z rodičů jen dvě hodiny za 14 dnů a v pracovních dnech,“ poslalo centrum k soudu své vyjádření.

Jak soudce v závěru uvádí, tak proti tomuto rozsudku není přípustné dovolání. Zoufalá máma dívky se přesto nevzdává. „Právnička podá ústavní stížnost,“ řekla Blesk.cz Ajka.

Trest za nelásku

Důvodem takového rozsudku je to, že soud dospěl k závěru, že matka brání styku dívky s otcem. To ale vyvrátily u soudu renomované psycholožky a psychiatričky – dětská psychiatrička Alžběta Močiliaková a klinická psycholožka Jitka Novotná –, které se shodly: »Matka dívce nijak nebrání, právě naopak, snaží se dceru vždy motivovat, aby se s ním setkala, ale dívka má z otce strach.«



Na Vánoce jí nic neposlal

To, jak moc o svou dceru otec J. (redakce zná jeho jméno, ale nedal redakci souhlas se zveřejním) stojí, ukázal nyní o Vánocích. Za svou dcerou nepřijel, neposlal jí jediný dárek, pohled, a dokonce ani SMS zprávu.

Dívka je přitom šťastná v domě s maminkou a třemi sourozenci. Ve škole je premiantkou a nyní se chtěla připravovat na talentové zkoušky na taneční konzervatoř. Soud ale její dětské sny, plány a jistoty shodil pod stůl...



Odborníci se shodují: Jde o zločin proti lidskosti!



Jak šel čas

* 2008 – Alexia se narodila na podzim.

* 2009 – rodiče dívky Ajka a Jozef se vzali.

* 2012 – otec dívky na Vánoce opakovaně znásilňoval Ajku přímo před dětmi, případem se zabýval soud a otec seděl kvůli tomuto napadení půl roku ve vězení.

* 2013 – manželství bylo rozvedeno.

* 2014 – otec žádal o testy DNA, aby se zjistilo, jestli je Alexia skutečně jeho dcera.

* 2017 – podal otec dívky trestní oznámení na bývalou manželku za křivé obvinění z prosince 2012. Případem se zabýval soud, který Ajku ve všech bodech zprostil obvinění. Opatrovníkem dívky nadále zůstala máma, otec ji mohl pravidelně navštěvovat.

* listopad 2019 – krajský soud v Brně rozhodl, že od července 2020 se stane opatrovníkem dívky otec Jozef a na návštěvy bude mít právo matka. Důvodem změny opatrovníka bylo to, že se dívka odmítala s otcem stýkat o samotě. Před očima má totiž stále děsivé scény z prosince 2012. Otce se bojí. Přeje si žít s mámou a sourozenci, soud ale její názor nezajímal.

* leden 2020 – Krajský soud v Brně posílá Alexii do krizového centra. Od 1. července má být jejím opatrovníkem otec, matka nemá zaručeny žádné termíny, kdy by se mohla s dcerou stýkat.