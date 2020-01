Neskutečné! Několik let u soudů usiluje pan J. o to, aby získal svou dceru Alexii (11) do své péče. Sotva mu ji však soud přiřkl, ukázal, jak o ni opravdu stojí. K Vánocům jí nedal vůbec nic!

Alexia zatím stále žije se svou mámou Ajkou (41) a sourozenci na Brněnsku. Každým dnem se obává, že dorazí od soudu dopis, který ji pošle do krizového centra. V něm má strávit půl roku kvůli tomu, že se odmítala stýkat se svým tátou. Pak má být umístěna do jeho péče.



Dívka (11) má být umístěna do péče k otci, z něhož má strach.

„Dopis ze soudu zatím nedorazil. To je skvělé! S dcerou jsme proto mohly oslavit společné Vánoce.,“ kroutí nechápavě hlavou matka Alexie.

Podle mámy dívky se tak potvrzují její slova, že otec o dceru ve skutečnosti vůbec nestojí. „Jde mu jen o to, aby mi ublížil, protože ví, jak Alexii miluji,“ vysvětlila Ajka. Dívka má jít podle soudu k otci kvůli tomu, že u ní její máma nedokázala dostatečně vyvolat lásku k němu.



Alexia měla z dárků velkou radost, aspoň dočasně zapomněla na to, co ji v nejbližší době čeká.

„Pokud bych se navíc mohla vrátit zpět do své školy za kamarády a učiteli, byl by to krásný a splněný sen,“ řekla Alexia Blesku. Doufá, že se se spolužáky uvidí ještě i po Novém roce.- Alexia se narodila na podzim.- rodiče dívky Ajka a J. se vzali.- otec dívky na Vánoce opakovaně znásilňoval Ajku přímo před dětmi, případem se zabýval soud a otec seděl kvůli tomuto napadení půl roku ve vězení.- manželství bylo rozvedeno.- otec žádal o testy DNA, aby se zjistilo, jestli je Alexia skutečně jeho dcera.– podal otec dívky trestní oznámení na bývalou manželku za křivé obvinění z prosince 2012. Případem se zabýval soud, který Ajku ve všech bodech zprostil obvinění. Opatrovníkem dívky nadále zůstala máma, otec ji mohl pravidelně navštěvovat.– krajský soud v Brně rozhodl, že od července 2020 se stane opatrovníkem dívky otec J. a na návštěvy bude mít právo matka. Důvodem změny opatrovníka bylo to, že se dívka odmítala s otcem stýkat o samotě. Před očima má totiž stále děsivé scény z prosince 2012. Otce se bojí. Přeje si žít s mámou a sourozenci, soud ale její názor nezajímal.