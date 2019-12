Radost, kterou kalí obavy z toho, co přinesou následující dny. Takové pocity prožívá ve svátečních dnech jedenáctiletá Alexia, její maminka a tři sourozenci. Krajský soud v Brně rozhodl o půlročním umístění dívky do krizového centra a následně o jejím svěření do péče otce, který žije ve slovenském Prešově. Protože však rozsudek se zdůvodněním verdiktu ještě nedorazil, Alexia zůstala na Vánoce se svými nejbližšími.

„Naše Alexinka prožila nádherné Vánoce s rodinou. Dostala znovu hezké dárečky, které si přála od Ježíška a hlavně že mohla být s maminkou a sourozenci,“ svěřila se Blesk.cz paní Ajka P. (41).

V očekávání nástupu Alexie do krizového centra v polovině prosince uspořádala s dětmi pro dceru na konci listopadu předčasné Vánoce. Teď si zdobení stromečku, pečení cukroví a rozbalování dárků zopakovali.

Nejhezčí dárek, že jsme všichni spolu

„Alexinka dostala nové puzzle, které již skládá a množství malých zvířátek, s kterými si ráda hraje s nejmladší sestřičkou Ajkou. Nejhezčí dárek je ale pro ni i pro nás společná adventní chvíle,“ popsala Ajka P. aktuální pocity.

Stěží uvěřitelný případ začal přesně před 7 roky, kdy měl otec dívky (39) na svou bývalou manželku zaútočit. K napadení podle zprávy policie a lékařů došlo na Štědrý den roku 2012. Žena byla převezena záchrannou službou do nemocnice. Případ prý policii nejprve nehlásila.

2012: Napadení matky Alexie

Když byla ale po návratu z nemocnice dle svých slov znovu napadena, 27. prosince 2012 už na policejní služebnu zamířila. Blesk má k dispozici jak zprávu z ošetření, tak i zprávu z policie. Pan J. skončil ve vazbě. Po půlroce se spis dostal na Slovensko, kde má trvalé bydliště, stíhání bylo zastaveno a otec dívky propuštěn.

K tomuto, ani k případu dcery se nechce vyjadřovat. „Nebudem sa k veci vyjadrovať do doručenia rozsudku Krajského súdu v Brne,“ napsal Blesku.

Později podal otec na matku trestní oznámení pro křivé nařčení a domáhal se rovněž svěření Alexie do své péče. Jako hlavní argument uvedl, že mu manželka brání v kontaktu s dívkou.

Letos Krajský soud v Brně rozhodl, že má být dívka krátce před Vánocemi umístěna do krizového centra a od července příštího roku má bydlet u otce v Prešově. Navštěvovat ji má naopak její matka. Dívka pro Blesk.cz ovšem jednoznačně řekla, že se s otcem nechce stýkat, protože se ho bojí.

„Když jsem byla mladší, chtěla jsem, aby se mnou mamka spala v posteli. Ale on to nechtěl, vzal mamku za hlavu a bouchl jí o zeď. Já jsem to viděla na vlastní oči,“ řekla školačka Blesk.cz.

Znalkyně: Matka návštěvám nebránila

Renomované psycholožky a psychiatričky – dětská psychiatrička Alžběta Močiliaková a klinická psycholožka Jitka Novotná – se shodly: Matka dívce nijak nebrání, právě naopak, snaží se dceru vždy motivovat, aby se s ním setkala, ale dívka má z otce strach.

délka: 02:09.69 Video Dívka (11) má být umístěna do péče k otci, z něhož má strach. Hynek Zdeněk

Matka přitom za každou nevydařenou návštěvu musela platit pokutu pět tisíc korun. Otec za to, že bez omluvy opakovaně nepřijel, dceru nechal vystresovanou několik hodin a celé rodině blokoval program, pokutu nedostal…

Otec se opět neozval

Alexii se neozval ani nyní, v době vánočních svátků. „Žádné přání, žádný dárek, nic,“ řekla Blesk.cz paní Ajka. Co bude po svátcích, na to raději nemyslí. „Nyní Alexii nic neříkáme a budeme čekat, co obdržíme v poště.“

Časová osa případu Alexia

*2008 – Alexia se narodila na podzim.

*2009 – rodiče dívky se vzali, manželství se rozpadlo v roce 2013.

*2014 – otec žádal o testy DNA, aby se prokázalo, že Alexia je jeho dcera.

*2017 – podal otec J. trestní oznámení na bývalou manželku za křivé obvinění z prosince 2012. Dosud není kauza uzavřena.

*listopad 2019 – krajský soud v Brně rozhodl, že od července 2020 se stane opatrovníkem dívky otec Jozef. Matka bude mít právo na návštěvy.