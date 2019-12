U soudu tvrdí, jak dceru Alexii (11) miluje. Když měl ale nyní v sobotu za ní otec přijet na návštěvu, vykašlal se na to a ani se neomluvil! Přitom právě kvůli tomu, že má s dcerou narušený otcovský vztah a dívka ho nechce navštěvovat, soud nařídil, že dítě musí před Vánoci do krizového centra! Tam bude samo, odtrženo od matky i sourozenců, které miluje.

Páteční odpoledne bylo v domě, kde Alexia bydlí, velmi smutné. „Jak přišla ze školy, sedla si na schody a usedavě plakala. Věděla, že za ní má v sobotu přijet její otec. Hrozně se ho bála. V noci pak špatně spala,“ popsala Blesku chování dcery matka Ajka (41).

Jak se ukázalo, obavy byly ale zbytečné. Otec, který se rozhodl soudně si vymoci lásku své dcery, se vůbec neozval a nepřijel. „Nepřijel už ani minule, tehdy se omluvil na poslední chvíli, že prochladnul. Nyní se neozval vůbec. Chová se takhle někdo, kdo miluje své dítě?“ ptá se maminka dívenky. „Když zjistila, že se návštěva neuskuteční, ulevilo se jí,“ dodala matka.

Krajský soud v Brně rozhodl proti názorům psycholožek a psychiatriček, které nedoporučovaly vytržení ze stávajícího rodinného prostředí, a dívku chce poslat na výchovu k otci. Soudce nebral zřetel na to, že dívka má z otce panickou hrůzu. Vůbec se jí neptal.

délka: 02:09.69 Video Dívka (11) má být umístěna do péče k otci, z něhož má strach. Hynek Zdeněk

Loučí se každý den

Než má být umístěna Alexia do péče k otci, který žije na Slovensku, má pobývat půl roku v krizovém centru na Brněnsku. Nastoupit tam má každým dnem.

To dívku dostává do těžkých depresí. „Bojí se, co se s ní stane. Ve škole se každý den loučí se spolužáky i učitelkou. Má strach, že je vidí naposled. Už jsme kontaktovali psycholožku, máme o ni opravdu strach. Je to šílené, čím si musí procházet,“ uvádí máma dívky.

Návštěvy nejsou jasné

Zatím navíc není jasné, kdy a jak se tam s rodiči bude Alexie stýkat. Návštěvy sourozenců, se kterými má silné pouto, nejsou určené už vůbec!

Soudce stanovil pro návštěvy víkendy. Krizové centrum ale umožňuje návštěvy jen v pracovní dny. Navíc navrhuje pouhé dvě hodiny jednou za čtrnáct dní! Oba rodiče tak mají jednu z posledních možností se s dcerou vidět. Otec ale naprosto selhal! Na dceru se vykašlal.

Mlátil mamince hlavou o zeď

Dívka vyrůstá společně se svou maminkou Ajkou a třemi sourozenci v rodinném domě na Brněnsku. Její otec, pan J., soud přesvědčil, že Ajka brání styku jeho dcery s ním. Pro Blesk.cz ale odmítl situaci komentovat.

Krajský soud v Brně rozhodl, že má být dívka krátce před Vánocemi umístěna do krizového centra a od července příštího roku má jít bydlet k otci do Prešova. Navštěvovat ji má jezdit naopak její matka.

Dívka pro Blesk.cz ovšem jednoznačně řekla, že se s otcem nechce stýkat, protože se ho bojí. „Když jsem byla mladší, chtěla jsem, aby se mnou mamka spala v posteli. Ale on to nechtěl, vzal mamku za hlavu a bouchl jí o zeď. Já jsem to viděla na vlastní oči,“ řekla Alexie Blesk.cz. Pan J. seděl kvůli napadení půl roku ve vazbě, spis byl pak předán na Slovensko, kde jej propustili.

Matka návštěvám nebránila

Renovované psycholožky a psychiatričky – dětská psychiatrička Alžběta Močiliaková a klinická psycholožka Jitka Novotná – se shodly: Matka dívce nijak nebrání, právě naopak, snaží se dceru vždy motivovat, aby se s ním setkala, ale dívka má z otce strach.

Matka přitom za každou nevydařenou návštěvu musela platit pokutu pět tisíc korun. Otec za to, že bez omluvy nepřijel, dceru nechal vystresovanou několik hodin a celé rodině blokoval sobotní program, nedostane pokutu žádnou…