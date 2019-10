Plačící Laurinka (tehdy 9), Tamarka (tehdy 8), Andrejka (tehdy 6) a Milánek (tehdy 4) vztahovali ruce k babičce, jenže pracovníci Orgánu sociálně – právní ochrany dětí čtyři vnoučata Aleny Sirnicové (58) z Veselí nad Moravou stejně odebraly. Prý je zanedbávala. Babička se ale odmítla smířit s tím, že by děti své dcery už nemohla vychovávat, nastal dvouletý boj se státem. Vyhrála a vnoučata má konečně zase doma.

„Bylo to hrozné. Děti plakaly a nechtěly ode mne. Natahovaly ke mně ruce, abych jim pomohla, ale nic jsem proti tomu nemohla dělat,“ vzpomíná na 17. červen 2017 Alena Sirnicová. Se ztrátou milovaných vnoučat - Laurinky, Tamarky, Andrejky a Milánka se odmítla smířit.



„Jejich máma Petra se o ně nedokázala postarat. Nechtěla jsem, aby skončily někde v dětském domově. Požádala jsem proto soud o jejich svěření do mé péče,“ vysvětlila Sirnicová.

OSPOD měl obavu o děti

O tom OSPOD nechtěl ale ani slyšet. „Ke konkrétnímu případů se nemůžu vyjádřit, neboť mi to zakazuje zákon. Obecně ale platí, že důvod k odebrání dětí je vždy veden obavou o ohrožení zdravého vývoje dítěte. Dnešní systém je tak přísný, že už dříve běžné bytové problémy přitom nestačí. Musí tam být i něco jiného,“ vysvětlil vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve Veselí nad Moravou Vlastimil Hruška.



Sirnicová čelila nařčení, že děti jsou u ni vystaveny mravnímu ohrožení a týrání. Podle psycholožky Dětského centra Kyjov Jany Petrášové žily v neuspořádaných, zdraví vysoce ohrožujících poměrech, přičemž děti měly mít zkušenosti s fyzickými tresty.

„Z toho, co jsem slyšela, mi ještě dodnes vstávají vlasy hrůzou na hlavě. Dalo mi opravdu hodně práce ty lži vyvrátit,“ přiznala babička vnoučat Blesku.

Bez zdravotních problémů

Případem se zabývala policie, žádný trestný čin ale nezjistila. Ve stejném duchu mluvila i dětská lékařka Jitka Macková, která v té době zkoumala malou Tamarku. „Její zdravotní stav je dobrý a je řádně očkovaná,“ napsala do zprávy lékařka.



Děti skončily dočasně v dětském domově. „Už bych se tam nikdy nechtěla vrátit. Nelíbilo se mi tam a hodně mi babička scházela,“ řekla nyní Blesku nejstarší Laura.

Soudy poslaly děti k babičce

Soudy byly zdlouhavé. O každém z dětí totiž rozhodoval okresní soud v Hodoníně samostatně a navíc jednotlivé případy měly na starost vždy jiné soudkyně. Verdikty ale byly totožné: „Všechny tři vnučky a jeden vnouček patří do péče babičky Aleny Sirnicové.“



OSPOD se proti rozhodnutím odvolal ke krajskému soudu v Brně. „Proběhla tři líčení, ve všech jsem vyhrála, když se mělo řešit odvolání u čtvrtého z vnoučat, OSPOD odvolání stáhl. Mám je tak konečně všechny doma,“ jásala babička Alena.

Žádá satisfakci

Děti jsou nyní šťastné u své babičky, která přiznává, že ji soudní tahanice hodně vyčerpaly. Nicméně ještě do jednoho sporu se chce pustit. „Budu žalovat OSPOD za to, co si musely děti zbytečně za ty dva roky prožít. Nechci, aby si tu hrůzu musel vytrpět ještě někdo jiný,“ vysvětlila babička vnoučat.



