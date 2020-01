Rozsudkem nad Alexií (11), kterou soud vytrhl z máminy náruče a poslal do Krizového centra, jsou zděšeni odborníci. Soud jedná s dívkou jako s věcí, na její názor se jí vůbec neptal. Odborníci upozorňují, že se jí ze dne na den úplně změní dosavadní život a rozpadne se v trosky.

„Pokud je dítě ve věku kolem jedenácti let vytrženo z prostředí, v němž je šťastné, jedná se o obrovský zásah do jeho života. Má již vytvořené hluboké vztahy, a to zejména se svými kamarády,“ upozorňuje dětský psycholog Miloslav Čedík.



délka: 02:09.69 Video Dívka (11) má být umístěna do péče k otci, z něhož má strach. Hynek Zdeněk

Podle Čedíka nemůže být už s takto velkým dítětem takto manipulováno. „Navíc je potřeba si uvědomit, že adaptace na nové prostředí nemusí být vůbec snadná,“ zdůraznil psycholog.

Obdobně to vidí i Marie Vodičková ze Sdružení na ochranu ohrožených dětí. „Takovýmito rozhodnutími mohou soudy dětem zcela zničit dětství. Mají právo se vyjádřit. Dítě pozná, kde je mu dobře,“ upozorňuje Vodičková.

Matka chce k Ústavnímu soudu

Alexia má nyní být půl roku zavřená v Krizovém centru a poté svěřena do péče k otci, kde přitom nemá žádné garantované schůzky s mámou a sourozenci! Ve zdůvodnění rozsudku soudce Krajského soudu v Brně uvedl, že je to kvůli tomu, že matka dlouhodobě bránila otci ve styku s dítětem. Matka to popírá s tím, že neví, jak má motivovat dceru ke styku s tátou, když se ho dívka bojí.

Proti verdiktu Krajského soudu v Brně není odvolání. „Připravujeme ale ústavní stížnost,“ řekla Blesku matka dívky Ajka (44). O Alexii tak zřejmě definitivně rozhodne Ústavní soud. Ten žádný termín na vypracování rozhodnutí nemá.



Jak šel čas

* 2008 - Alexia se narodila na podzim.

* 2009 - rodiče dívky Ajka a Jozef se vzali.

* 2012 - otec dívky na Vánoce opakovaně znásilňoval Ajku přímo před dětmi, případem se zabýval soud a otec seděl kvůli tomuto napadení půl roku ve vězení.

* 2013 - manželství bylo rozvedeno.

* 2014 - otec žádal o testy DNA, aby se zjistilo, jestli je Alexia skutečně jeho dcera.

* 2017 – podal otec dívky trestní oznámení na bývalou manželku za křivé obvinění z prosince 2012. Případem se zabýval soud, který Ajku ve všech bodech zprostil obvinění. Opatrovníkem dívky nadále zůstala máma, otec ji mohl pravidelně navštěvovat.

* listopad 2019 – krajský soud v Brně rozhodl, že od července 2020 se stane opatrovníkem dívky otec Jozef a na návštěvy bude mít právo matka. Důvodem změny opatrovníka bylo to, že se dívka odmítala s otcem stýkat o samotě. Blesku řekla, že má před očima stále děsivé scény z prosince 2012. Otce se bojí. Přeje si žít s mámou a sourozenci, soud ale její názor nezajímal.

* leden 2020 – Alexia musí nastoupit do Krizového centra.