Oběti sexuálního otroctví hrozí doživotí! Násilníka zastřelila a jeho tělo zapálila

Noční můra pro Chrystul Kizerovou začala v roce 2016, kdy na internetovém webu Backpage.com poznala Randyho Volara. Web byl ve Spojených státech známý tím, že tam nabízely služby prostitutky. Stránka však byla zrušena kvůli sexuálnímu otroctví. Dvojice si chvíli psala a posléze se začala setkávat.

Volar tehdy šestnáctileté Kizerové kupoval drahé dárky, za což chtěl, aby s ním měla sex. „Řekla jsem mu, že jsem tohle nikdy dělat nechtěla. On odpověděl, že mu to dlužím,“ uvedla podle britského deníku Daily Mail Kizerová ve výpovědi. Netrvalo to dlouho a Volar měl začít Kizerovou nutit, aby dělala prostitutku a odevzdávala mu vydělané peníze. Kizerová se snažila bránit, ale marně. „Zkoušela jsem s ním přestat mluvit a on mi řekl, že jestli to udělám, tak mě zabije,“ uvedla Kizerová, která si později našla přítele Nesolna, jenž jí dal zbraň.

V roce 2018 Kizerová navštívila po hádce s přítelem Volara u něj doma. Večer dopadl tragicky. „Vešla jsem do domu. Objednal pizzu. Kouřili jsme a on mě se zeptal, zdali chci něco k pití, nějaký likér. A potom mi dal tu drogu. Nevím, jak se jmenuje. A pak jsme se začali dívat na filmy. Později jsem se cítila divně po té droze. Začal se dotýkat mé nohy a pak jsem mu řekla, že chci, aby přestal. Už jsem tyhle věci nechtěla dělat, chtěla jsem všechno změnit. Snažila jsem se vstát, odejít od něj pryč, ale upadla jsem na podlahu a on si na mě lehl,“ uvedla Kizerová s tím, že z ní začal rvát oblečení, přičemž sáhla po pistoli a střelila. Posléze tělo Volara zapálila a odjela pryč jeho BMW. Netrvalo dlouho a policie ji našla.

Kizerová se později k vraždě přiznala a začátkem prosince v americkém státě Wisconsin stanula před soudem. Právník Kizerové doufal, že soudce přistoupí k uplatnění práva pro oběti sexuálního otroctví, což by zmírnilo výši trestu. Navíc předpokládá, že soud přihlédne k tomu, že Volar byl několik týdnů před smrtí zatčen za sex s nezletilou.

Policie poté, co byl zastřelen, prohledala jeho byt a v počítači našla videa, kde má sex s dívkami, kterým mohlo být kolem dvanácti let. Navíc na jeho účtech našli obrovské částky peněz. Soudce však uvedl, že vražda Volara byla promyšlená a dlouho dopředu naplánovaná. Kizerové tak hrozí, že stráví zbytek života za mřížemi. Na její stranu se však postavily desítky tisíc podporovatelů, kteří v petici žádají její propuštění a zproštění všech obvinění.