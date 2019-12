Neskutečný příběh úředníka Emila Fleischmanna (45): Výpověď za údajné sexuální obtěžování. Soud vyhrál „kontumačně“, byl vyhozen podruhé

Vyhazov z Probační a mediační služby ČR (PMS), kde pracoval jako vedoucí pracovník teplické pobočky, dostal v listopadu 2013. „Předali mi okamžité zrušení pracovního poměru pro zvlášť hrubé porušení pracovních povinností, spatřované ve zneužití pozice vedoucího k závažnému sexuálnímu obtěžování podřízených zaměstnankyň. Řekl jsem, že si nejsem vědom žádného svého jednání, které by se dalo takto posuzovat," popisuje Fleischmann. Nařčení prý bylo mimo jiné postaveno na svědectví podřízené úřednice, které dal zamítavý posudek na vyšší pozici.

Policii to neřekly

Z médií se později dozvěděl, že měl před kolegyněmi masturbovat. Policii to však nikdy nepotvrdily. Proti vyhazovu podal žalobu a zároveň na policii trestní oznámení pro pomluvu. Policie došla k závěru, že došlo k „informačnímu šumu“, kdy si kolegyně stěžovaly, že má jejich vedoucí ruku v kapse... Pak přišla další zdrcující zpráva. „Diagnostikovali mi akutní leukemii. Jsem přesvědčen, že za to mohl psychický stav způsobený tím martyriem,“ říká Fleischmann.

Návrat s cejchem

Po rok trvajících chemoterapiích získal invalidní důchod. A protože PMS nedodala na výzvu soudu, který řešil žalobu o neplatnosti výpovědi, potřebné vyjádření, soud rozhodl o neplatnosti zrušení pracovního poměru, aniž by se zabýval meritem věci. Omluvy se ale nedočkal. „Tehdejší vedení věc prezentovalo tak, že se vrací člověk vyhozený za sexuální obtěžování a že jsem vyhrál jen díky tomu, že úřad nepodal včas odpověď soudu,“ vypráví Fleischmann. Ani to však není vše. Poté, co se částečně zotavil, byl znovu vyhozen, tentokrát ze zdravotních důvodů…

Doživotní trauma

Po letech sporů požaduje od bývalého zaměstnavatele omluvu a odškodné. Pracuje totiž mimo obor a bere zhruba polovinu své původní mzdy. „Za tohle odpovědní úředníci žijí dál své životy, pracují na svém místě nebo povýšili, a už si na mě ani nevzpomenou. Já s tím ale musím žít každý den,“ dodal.

„Minulé vedení hrubě porušilo principy, na kterých byla založena PMS, když řádně neprověřilo, nezabránilo šíření a nedementovalo nepravdivé informace, které poškodily nejen mou dobrou pověst, ale i pověst samotné PMS,“ říká Emil Fleischmann. „Paradoxní je, že PMS vede své klienty, pachatele přečinů a trestných činů k převzetí odpovědnosti, ale sama tak nečiní."

Igor Holek: Zničili mu život

Igor Holek pracoval v PMS v době, kdy tehdejší ředitel svolal mimořádnou poradu ohledně vyhazovu pana Fleischmanna. „Ptal jsem se, o co je propuštění opřené a jestli ty dámy, které byly údajně obtěžovány, podaly trestní oznámení. Pan ředitel řekl, že ho podá PMS, což ani není možné. Na nesrovnalosti jsem se ptal a upozorňoval,“ vzpomíná Holek. Celý případ ho mrzí. „Bylo to hrubé a neprofesionální pochybení, které panu Fleischmannovi zničilo život,“ uzavřel Holek.

Probační a mediační služby ČR: Bez komentáře

„Tento případ nebudeme kvůli stále probíhajícímu soudnímu řízení komentovat,“ uvedla mluvčí PMS Kristina Labohá.