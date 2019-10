Podle obžaloby musel Lukáš snášet hlad, bití a ponižování od vlastních rodičů Jaroslava S. (55) a Vladimíry S. (42) skoro sedm let, tedy od doby, kdy chodil do čtvrté třídy.

Šokující zpověď

Hrůzné detaily mladík svěřil sousedce v dopise, která ho donesla na policii. Ty se pak objevily i v obžalobě. Potřebu chodil vykonávat do restaurací či do sáčků, které vyhazoval z bytu. Močil do kyblíku, který směl vylít až po čase. Měl hlad, jídlo kradl v obchodech.

Byl neustále bit, byl vláčen po podlaze, až měl sedřená záda. Slyšel jen sprostoty a urážky. Lukáš popsal i znásilňování, kterého se měl dopouštět otec ve sklepě.

Jaroslav S. s Vladimírou S. trvají na tom, že si Lukáš vše vymyslel. „Jsou to lži,“ zopakovali oba. Poté, co nechutnosti v rodině „praskly“, Lukáš skončil na čas v dětském domově, odtamtud však odešel neznámo kam. Měl by se pohybovat mezi bezdomovci.

Už se ozval

Dostat mladíka kvůli výpovědi před soudní senát se dosud nedařilo. Teď alespoň konečně komunikuje!

„Mám střevní chřipku, nepřijdu, příští předvolání si ale převezmu,“ zavolal nečekaně před pátečním jednáním přímo na soud. Ten pokračoval v pátek výslechem svědka, speciálního pedagoga z Ústavu výchovné péče v Ostravě-Koblově.

Překvapivé svědectví

Svědectví pedagoga případ ještě více komplikuje. „Nezaznamenal jsem u Lukáše žádný syndrom týrané osoby, podstoupil i vstupní psychologické vyšetření, které u něj žádné problémy neodhalilo,“ řekl soudu muž.

To je ale v rozporu s tím, co říkají soudní znalci, kteří potvrdili, že Lukáš nelže. Pro soud je tak klíčové svědectví samotného Lukáše. Jednání bylo odročeno, tentokrát na začátek prosince. Matce hrozí osm let za mřížemi, otci deset.

