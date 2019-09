Mentálně retardovanou ženu (36) potkal loni v září v Ostravě Martin P. (36). Nalákal ji do kamarádova bytu, kde ji měl znásilnit. Hrozil, že když ho prozradí, zabije ji. Tak to tvrdí žalobce. Hájit se Martin k okresnímu soudu v Ostravě bez omluvy nepřišel. Bude ho hledat policie.

„Do bytu kamaráda jsem si ji dovedl, a souložili jsme, ale neznásilnil jsem ji. Nebránila se mi, vyspala se mnou úplně dobrovolně,“ bránil se už dříve na policii obvinění Martin. Také odmítá, že by dívce jakkoliv vyhrožoval, když ho prozradí.

Proti tomu ale stojí výpověď poškozené ženy. „Do toho bytu jsem s ním šla, ale furt jsem mu říkala, aby přestal. Plakala jsem, on mě držel za ruce, abych se mu nemohla bránit. Hrozil, že mě zabije, když řeknu pravdu,“ řekla policistům poškozená žena.

Řekla to opatrovníkovi

Žena, která trpí středně těžkou mentální retardací, se svěřila s otřesným zážitkem nejprve muži (74), u něhož bydlí. „Měla s obžalovaným nedobrovolný pohlavní styk,“ řekl muž, jenž se o hendikepovanou svěřenkyni stará od konce roku 2010.

Též znalci označili přes veškeré Martinovo zapírání výpověď znásilněné ženy za věrohodnou. Nezjistili u ní žádné sklony k chorobné lhavosti. Soudu ale nedoporučili, aby ženu vyslýchal osobně. Byl by to dle nich další velký zásah do její křehké psychiky. Obžalovanému, který pláchl, hrozí za znásilnění a vydírání deset let kriminálu.

