Z odporných sexuálních útoků a týrání vlastního syna jsou obviněni rodiče Jaroslav S. (55) a jeho žena Vladimíra (42). Muži hrozí až deset let kriminálu, ženě jen o dva roky méně. Oba shodně soudu tvrdí, že jsou nevinní, že jde o komplot.

Týrat a ponižovat syna měli od jeho 11 let šest a půl roku, než jim ho odebrali do dětského domova. Nedávali mu jíst, nemohl se mýt, močit a kálet musel do sáčků, oblékal si stále stejné věci, ve škole mu říkali »socko«.

Než byl odebrán, půl roku jej otec v pokojíčku znásilňoval. Syna též mlátili jako žito. Tak soužití v rodině vidí žalobce. „Všechno si to na nás vymyslel,“ odmítala vinu matka Vladimíra S. (42). Podobně se hájí také otec Jaroslav: „Léčím se s impotencí. Ničeho jsem se proto nemohl dopustit.“ délka: 00:54 Video Jaroslav a Vladimíra týrání vlastního syna popírají, Jaroslav i znásilňování. Karel Janeček, Blesk

Syn Lukáš k soudu nepřišel. Je z něj bezdomovec, kterého policisté nemohou najít. Jeho výslech však je nutný pro konečný verdikt, který nepadne dříve než v polovině října.

Znásilňoval i druhého syna?

Z dřívějších výslechů staršího bratra Lukáše vyplynulo, že měl otec znásilňovat i jeho. I k němu se rodiče chovali jako k psovi, jídlo mu dávali na zem na chodbu… Nebyl schopen policistům ani říci, kdy k němu matka projevila nějakou lásku.

Znalci: Lukáš nelže

Znalci Lada Borovičková a Mieczyslaw Cieśla mají za to, že Lukáš nemá sklony k patologické lhavosti. „Rovněž námi nebylo zjištěno, že by byl naveden za strany jiné osoby. V rodině docházelo k týrání,“ stojí v odborném posudku.

Pomůže Linka bezpečí

V případě podezření na psychické či fyzické týrání se lze s důvěrou obrátit na Linku bezpečí. Telefon 116111 funguje celý den i v noci zdarma z mobilu i z pevné linky. Na stránkách Linky bezpečí jsou též e-mailové a chatovací kontakty. Linka funguje pro děti, mládež i studující do 26 let.