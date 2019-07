Nejvyšší soud odmítl dovolání Jakuba Hurníka, jednoho ze tří mladíků odsouzených za podpálení dřevěného kostela v Třinci-Gutech na Frýdecko-Místecku. Mimořádný opravný prostředek využil Hurník jako jediný z trojice. V případu figuroval jako řidič, druhé dva mladíky ke kostelu dovezl. Má si odpykat osm let ve vězení.

„V posuzovaném případě není dán žádný, už vůbec ne extrémní rozpor mezi skutkovými zjištěními soudů a provedenými důkazy,“ stojí v usnesení senátu Nejvyššího soudu s předsedkyní Věrou Kůrkovou. Ten tak neuvěřil Hurníkovi, že plán na zapálení kostela považoval jen za "svalnaté řeči".

Hurník se podle dovolání dozvěděl o záměru spoluobviněných až v autě těsně před tím, než určili cíl jízdy. Když nakupovali benzin, zprvu si prý myslel, že jej potřebují třeba jako palivo do sekačky. Vážnosti plánu prý zcela nevěřil ani poté, co mu komplici řekli, co mají v úmyslu.

Musel to vědět

NS připustil, že Hurníkovo povědomí o připravovaném činu se vyvíjelo v čase. Ještě před zapálením kostela mu však i vzhledem k jeho intelektu muselo být jasné, k čemu se schyluje. Svědčí o tom i skutečnost, že trojice se při dojezdu ke kostelu snažila vyhnout dalším autům a cyklistům.

Hurník v dovolání také zmínil, že jedinou jeho vinou bylo to, že nebral vážně "svalnaté řeči". Osmiletý trest vězení označil za hrubě nepřiměřený, soud mu nevyhověl.

Krajský soud v Ostravě loni v červnu potrestal tři mladé muže za zapálení kostela vězením na 3,5, osm a devět let. Nejvyšší trest dostal za obecné ohrožení Jan Bortel, který akci podle rozsudku vymyslel. Jeden z odsouzených byl v době činu mladistvý, proto má mírnější trest.

Za pomoc si vzal čtyři tisíce

Mladící koupili benzin, který načerpali do čtyř plastových lahví. Když se u kostela ujistili, že na místě nikdo není, sedmnáctiletý Richard tři lahve položil k zadní stěně kostela, benzin ze čtvrté vylil na ně a kolem nich a škrtl zapalovačem. Mobilním telefonem si pak natáčeli, jak památka hoří.

Případ podrobně popsal žalobce Josef Šuhaj.

Jakub zůstal v autě. U soudu tvrdil, že své kamarády na místo dovezl, ale že nepředpokládal, že kostel opravdu zapálí. Soud mu to neuvěřil. Řidič prý dvojici po činu nadával, ale pak od nich vzal 4000 korun za pomoc.

Motiv stále nejasný

Dřevěný kostelík ze 16. století v noci na 2. srpna 2017 totálně shořel. Mladíci dodnes nevysvětlili důvod svého činu. Spekulovalo se o tom, že jde o pomstu Bohu. Iniciátor žhářství Jan totiž trpí nevyléčitelnou nemocí. „Jsem zajatcem ve svém těle, někdy se cítím jak přetopený kotel,“ údajně podle zdrojů Blesk.cz řekl Jan policistům v přípravném řízení.

Strůjce požáru – Richard – pro změnu policistům přiznal, že ho oheň fascinuje. „Plameny se mi líbí, je to adrenalin. Vzrušující!,“ přiznal. „Nejde ale o pyromanii,“ řekl u soudu státní zástupce Josef Šuhaj.

U krajského soudu v Ostravě začal soud se třemi mladíky, kteří jsou obžalovaní ze zapálení historického kostelíku v Gutech

Jakub a Richard již do vězení nastoupili, tělesně postižený Jan si požádal o odklad ze zdravotních důvodů.

Stavba se zadrhla

Kostel Božího Těla byl národní kulturní památkou. Oheň způsobil škodu přesahující 20 milionů korun, historická škoda je ale podle odborníků nevyčíslitelná.

Na stejném místě bude vybudována jeho replika. Ostravsko-opavské biskupství by s její výstavbou rádo začalo ještě během léta, nejlépe v srpnu. „Pořád se ale ještě řeší administrativa,“ řekl dnes vedoucí stavebního odboru biskupství Václav Kotásek. K dispozici totiž zatím nejsou všechna potřebná povolení.

Podle předpokladů by výstavba repliky mohla stát přibližně 20 milionů korun, další peníze budou nutné na vnitřní vybavení. „Návrh interiéru ještě vzniká, tam bude záležet na tom, co všechno v tom kostele z toho vybavení bude,“ doplnil Kotásek.

Náklady na výstavbu by biskupství mělo pokrýt z pojistky, ale i z peněz z veřejné sbírky vyhlášené městem nebo získaných od dárců.