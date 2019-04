Blíženci

Začínáte se dostávat do nemilé fáze, kdy nevíte kudy kam. Je to až podivné. Jako by se proti vám spikl celý vesmír. V práci si hleďte svých povinností a neuvažujte nahlas o plánech do budoucna. Ještě se dostanete do potíží. Už vůbec neinvestujte.