Chlapce (10) přivazoval otec řetězem k radiátoru. Hladové dítě zachránili, když kradlo jídlo

Tento chlapec z ruské vesničky Velikovečnoje v Krasnodarském regionu se jmenuje Tikhon. Je mu teprve deset let, ale během svého krátkého života zažil neskutečné hrůzy. Jeho tyranský otec ho pravidelně přivazoval řetězem k radiátoru, do sklepa nebo v kůlně. Dítě se podařilo zachránit, když uniklo z domácího vězení do supermarketu, kde kradlo jídlo.