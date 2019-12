Muž zavraždil manželku i čtyři děti: Štvalo mě její rýpání, ve vězení budu mít klid, prohlásil

Otec čtyř dětí je obviněn za vraždu Casei Jonesové. Obhajoval se tím, že ho jeho manželka obviňovala z podvádění, bombardovala jej žárlivými textovkami a nazvala ho hrozným člověkem, který nikdy nic neudělá dobře. Podle policejních dokumentů o několik týdnů později zabil syna Camerona Bowerse (10), noc na to i Prestona Bowerse (5). Popsal, že nejstaršího nejdříve uškrtil, k dalším vraždám už využil naplněné vany.

Danuši (†59) ubodal a svlékl do naha: Policisté muže obvinila z vraždy!

Detektivům prozradil, že o několik dní později ho začalo hryzat svědomí a chtěl se přiznat na Belleviewskou radnici. Nenašel ale dostatek odvahy a svou situaci se rozhodl vyřešit tím, že ve vaně utopil i své dcery, Mercalli (2) a Aiyanu (1).

Když se jej vyšetřovatelé zeptali, proč to udělal, řekl jen, že byl naštvaný na Casei a děti mu ji připomínaly. „Prostě to všechno do sebe zapadlo a začalo to vypadat jako cesta ven,“ prohlásil. Byl zatčen poté, co policie objevila tělo jeho ženy v dodávce po autonehodě. Jeho děti v ní však nebyly, údajně je pohřbil u silnice v okrese Marion ve státě Georgia.

Máma ubodaného Tomáše (†16) v šoku: Propuštění obviněné Judity (16) chtěla i jeho škola!

Ve zveřejněném rozhovoru přiznal, že samotným vraždám předcházela celá řada událostí. Manželé měli problémy s penězi a panovala mezi nimi nedůvěra. Casei jej neustále urážela, popsal dokonce okamžiky, kdy se snažil spát a ona mu svítila do obličeje baterkou a křičela na něj. „Vydržela i celé hodiny. Myslím, že mě to k tomu prostě dohnalo,“ řekl vyšetřovatelům, „pořád se to kupilo, kupilo, a kupilo... než jsem si to stačil uvědomit, bylo toho na mě už příliš.“ Casei údajně zabil už 10. července tohoto roku poté, co se ošklivě pohádali.

Policistům později přiznal, že je vlastně rád, že je ve vězení. „Nikdy jí nebylo nic dobré, tady mám klid,“ řekl prý.

Vražda v Braníku: Bezdomovec v hádce ubodal kamaráda! Pak sám zavolal policii

Přitom to byl on, co po autonehodě, která se mu stala, zavolal policii a nechal se tak dopadnout i s manželčiným tělem v kufru. Přiznal se poté, co strážníci ucítili z jeho vozu nepříjemný zápach rozkládajícího se těla. Rodina pojala podezření již v září, kdy už šest týdnů neslyšeli ani o Casei, ani o dětech. Michaelova bývalá manželka údajně krátce navštívila jejich dům, kde se s ním setkala, jeho ženu ale už neviděla.

Brutální vražda v Humpolci: Pobodanou barmanku (†59) našel zedník! Vraha policie dopadla

Proč už tehdy někdo z rodinných příslušníků nenahlásil státním orgánům zmizení ženy, není prozatím známo. Jones, který byl v době vražd zcela příčetný, se v tuto chvíli nachází ve věznici Marion County poté, co měl v říjnu soudní řízení. Další jej čeká v lednu 2020, kdy se rozhodne, zda bude odsouzen k trestu smrti, což je ve státě Florida stále legální.